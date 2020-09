Rus Danil Medvedjev in Avstrijec Dominic Thiem sta na OP ZDA v tenisu znova navdušila. Med najboljšo osmerico sta napredovala brez izgubljenega niza, predvsem Avstrijec pa je imel na papirju proti Felixu Auger-Aliassimeju težko delo. Razrešil ga je v prvem nizu, polnem preobratov, v nadaljevanju pa mladi Francoz ni več verjel v povratek, tako da je imel Dunajčan avtocesto proti četrtfinalu. Četudi je v New Yorku še vedno največ govora o diskvalifikaciji Novaka Đokovića ter dejstvu, da bo svoj prvi turnir največje četverice osvojil nov igralec, se Thiem in Medvedjev s tem ne obremenjujeta. Svoje delo sta za zdaj opravila odlično, Medvedjev celo brez izgubljenega niza, do medsebojnega obračuna v polfinalu pa ju čaka še po ena ovira.

Lanski finalist Danil Medvedjev je proti zadnjemu Američanu med posamezniki Francesu Tiafoeju za zmago s 6:4, 6:1, 6:0 potreboval vsega 100 minut. Statistika kaže, da je Rus pred četrtfinalnim dvobojem proti rojaku Andreju Rubljevu »spočit za maraton«. V dosedanjih štirih dvobojih je v povprečju preživel na igrišču manj kot dve uri (natančneje 113 minut), kar je zgovoren podatek o njegovi pripravljenosti. Je pa res, da so bili doslej tekmeci Medvedjeva »tretjeligaši«. Argentinec Federico Delbonis (79. na svetovni lestvici), Avstralec Christopher O'Connell (116.) ter Američana Jeffrey John Wolf (138.) in Frances Tiafoe (82.) v povprečju na svetovni lestvici zasedajo 103. mesto, kar pomeni, da ima Medvedjev letos na OP ZDA neobičajno ugoden žreb. Danes se bo v četrtfinalu pomeril s 14. igralcem sveta, Andrej Rubljev pa je doslej v New Yorku izgubil le en niz.

Nestrpno pričakujejo tudi četrtfinalni dvoboj med sicer velikima tekmecema, 22-letnim Andrejem Rubljevom in dve leti starejšim Danilom Medvedjevom. »Kdor je v mlajših kategorijah kadar koli gledal tenis, ni mogel spregledati Danila. Za zmago je bil vselej pripravljen storiti vse. Lahko je ure in ure vračal 'balončke', le da bi bil na koncu zmagovalec. V mlajših kategorijah sva imela nekaj izenačenih dvobojev. Imava pa tudi skupno lastnost. Oba sva zelo temperamentna, zato rada zlomiva tudi kakšen lopar,« pred četrtfinalnim dvobojem napoveduje Andrej Rubljev.

»Na začetku dvoboja sem bil bolj živčen, kot bi si želel. Zavedal sem se, da igram proti bodoči zvezdi svetovnega tenisa, ki je v odlični formi. Žogico sem dobro začutil šele v drugem in tretjem nizu. Ne obremenjujem se s tem, da Đokovića ni več v žrebu ter da v New York nista pripotovala Nadal in Federer. Če želim osvojiti lovoriko, bom moral premagati vse igralce,« se zaveda Dominic Thiem. Ob njegovi izjavi po zmagi v osmini finala se ljubiteljem tenisa hitro prikrade misel na lanske izjave Avstrijca, ki je po izgubljenem finalu v Rolandu Garrosu proti Rafaelu tarnal, kako težko je osvojiti turnir največje četverice, če moraš na poti do zmage premagati vsaj dva igralca najboljše trojice, teoretično celo vse tri. Thiem se sicer v New Yorku kaže v odlični luči. Njegova telesna pripravljenost je izjemna, servis deluje odlično, forhend je »rušilen«, bekhend pa zelo dober in nepredvidljiv.

Zanimiv je podatek, da je zadnjih 63 zmagovalcev turnirjev največje četverice v tenisu med posamezniki rojenih v 80. letih. Letošnji New York bo zagotovo spremenil zgodovino. Turnir bo zagotovo, z dodatnimi diskvalifikacijami ali brez, dobil igralec, rojen v 90. letih prejšnjega stoletja.