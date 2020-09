Breonna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin in George Floyd so po vrsti imena, ki jih je na obraznih maskah po zmagah na OP ZDA v tenisu v boju proti nasilju v ZDA nosila Naomi Osaka. Po prvi zmagi je dala Japonka jasno vedeti, da ima pripravljenih sedem imen temnopoltih Američanov, ki so v nasilju v ZDA nedolžni izgubili življenje. Samozavestno, a odločno je dodala, da lahko na poti do finala odigra le sedem dvobojev, kar je precej premalo, da bi se spomnila vseh, ki so izgubili življenje.

V četrtfinalu drugega letošnjega turnirja največje četverice je bila Japonka s 6:3, 6:4 boljša od presenečenja turnirja Shelby Rogers. Po zmagi so ji organizatorji na tiskovni konferenci pokazali posnetek iskrene zahvale matere Trayvona Martina in očeta Ahmauda Arberyja. Marcus Arbery starejši in Sybrina Fulton sta imela čustven govor, ki se je močno dotaknil Naomi Osaka. Bila je ponosna, da s svojimi dejanji opozarja na nasilje v ZDA, hkrati pa z izjemno odmevnim dejanjem dokazuje, zakaj je po Forbesovi lestvici pri 20 letih najbolje plačana športnica vseh časov. »Strinjam se, da sem se želela maščevati Shelby za tri pretekle poraze. Pot do zmage je bila težja, kot kaže rezultat. Zadovoljna sem s svojo ravnijo igre in tudi počutjem. Komaj čakam naslednjo preizkušnjo,« napoveduje Naomi Osaka, ki se bo v polfinalu pomerila z Jennifer Brady. Američanka je v četrtfinalu s 6:3, 6:2 nadigrala Kazahstanko Julio Putincevo.

Izjemno zanimiva četrtfinala v moški konkurenci sta dobila Alexander Zverev in Pablo Carreno Busta. Nemec je proti Borni Čoriću zaostajal z 0:1 v nizih, Hrvat pa je imel v drugem prednost odvzema servisa. Prelomna je bila podaljšana igra drugega niza, ki jo je po tesnem boju dobil Nemec. »Pred dvobojem sem si rekel, da ni moj cilj končati turnir v četrtfinalu. Igral pa sem natanko tako. Bil sem premalo agresiven, kar je Borna izkoristil. Ko sem začel igrati tako, kot bi moral od začetka, se je začel mozaik sestavljati,« je po treh urah in pol boja povedal Alexander Zverev.

Tudi drugi polfinalist je v dvoboju z Denisom Šapovalovim dobil obe podaljšani igri in dokazal, da je najboljši v ključnih trenutkih. Španec je po diskvalifikaciji Novaka Đokovića v četrtfinale napredoval precej lažje, kot si je predstavljal. Dvoboj je trajal več kot štiri ure, Pablo Carreno Busta pa se je po treh letih v New Yorku znova uvrstil med najboljšo četverico. »Povsem uničen sem, a vesel. Ponosen sem, da sem znova polfinalist v New Yorku,« je izčrpan povedal Pablo Carreno Busta. Zanimivo je, da se 23-letni Zverev in 29-letni Carreno Busta doslej nista pomerila še nikoli. Velik favorit na stavnicah bo Nemec, ki doslej na turnirjih največje četverice ni blestel, medtem ko je svojo moč kazal na najmočnejših mastersih.