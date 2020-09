Dominic Thiem je spisal zgodovino avstrijskega športa in svetovnega tenisa. Po Thomasu Mustru je po 25 letih znova Avstrijec dvignil pokal zmagovalca turnirja največje četverice, potem ko je bil v New Yorku v finalu po več kot štirih urah boljši od Nemca Alexandra Zvereva. Sedemindvajsetletni Dunajčan je podvig dosegel na OP ZDA, kjer je ob svojem največjem uspehu postavil še nekaj mejnikov. Po 71 letih turnirja v ZDA je preobrnil zaostanek z 0:2 v nizih (2:6, 4:6) v zmago s 3:2 (6:4, 6:3, 7:6 (6)). Pred tem je podoben podvig leta 1949 uspel Američanu Panchu Gonzalesu. Po 63 zaporednih moških zmagah na turnirjih za grand slam igralcev, rojenih v 80. letih, je prvič turnir osvojil igralec, rojen v 90. letih.

Po diskvalifikaciji Novaka Đokovića v osmini finala je postalo jasno, da bo največji turnir osvojil novinec. Med njimi je imel največ izkušenj prav Dominic Thiem, ki je pred tem trikrat izgubil finale na največjih turnirjih – dvakrat v Parizu proti Rafaelu Nadalu in letos v Melbournu proti Novaku Đokoviću – ter si prislužil naziv večno drugega. Thiem je do finala pokazal odlično igro, potem ko je od osmine finala naprej s 3:0 v nizih izločil visokoleteče tekmece, kot so Kanadčan Felix Auger-Alissime, Avstralec Alex de Minaur in Rus Daniil Medvedjev.

Želel bi si dveh zmagovalcev Finale je potekal uro in pol povsem v korist Nemca, ki je povedel z 2:0 v nizih, v tretjem pa je že odvzel servis tekmecu. Medtem ko je v nadaljevanju Thiem unovčil vse svoje izkušnje, je Zverev v igri vse bolj nihal. Znova se je kot največja hiba pokazal njegov drugi servis. Medtem ko se mu je z močnimi udarci na drugi servis tveganje nekajkrat obrestovalo, je po drugi strani naredil preveč dvojnih napak. Nasploh je bil Nemec pri izvajanju začetnega udarca preveč pod stresom. Zverev je pri vodstvu s 5:3 serviral za osvojitev naslova, česar ni izkoristil. V podaljšani igri odločilnega niza je Thiem pri vodstvu s 6:4 zapravil dve zaključni žogici, tretjo pa je po napaki Zvereva izkoristil ter se veselil največjega uspeha. »Želim si, da bi lahko imel tenis v določenih primerih dva zmagovalca,« se je tekmecu priklonil Dominic Thiem, ki je dobil osmega od desetih medsebojnih dvobojev. Nazadnje je s 3:1 v nizih zmagal v polfinalu OP Avstralije. »Izpolnil sem svoj življenjski cilj, za katerega sem trdo garal. Ob vseh težkih življenjskih trenutkih sem si dopovedoval, da moram vztrajati na svoji poti, če želim nekoč dvigniti pokal zmagovalca turnirja največje četverice. Večkrat sem bil blizu, tokrat pa mi je uspelo. Zavedam se, da so bile okoliščine specifične, da nisem ves čas igral najboljše. A v takšnem obdobju živimo, da se je treba znajti v vsakem položaju.«