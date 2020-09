Flavtistka Irena Grafenauer bi morala z Orkestrom Slovenske filharmonije nastopiti na tretjem koncertu cikla SMS konec novembra, napovedani nastop pa je z javnim pismom odpovedala. V pismu navaja, da novo vodstvo Slovenske filharmonije z njo ni ustrezno komuniciralo in je ni obvestilo o spremembah v programu in novih okoliščinah, ki izvirajo iz spremenjene abonmajske sheme.

»O usodi koncerta v oranžnem abonmaju, na katerem bi po prvotnem programu, ki ga je pripravilo prejšnje vodstvo, morala nastopiti v jeseni 2020, me do danes nihče ni obvestil. Dirigent, s katerim bi morala nastopiti, mi je sporočil, da mu je bilo sodelovanje odpovedano. To je edina informacija, ki sem jo prejela.«

Kot nadaljuje v pismu, je naknadno iz medijev razbrala, da je program Slovenske filharmonije spremenjen in da oranžnega abonmaja ne bo več. »V tej negotovi situaciji in ob odsotnosti komunikacije, iz razlogov epidemije in njenih posledic prvič v življenju sama odpovedujem sodelovanje,« je zapisala in se vprašala, kaj sploh pomeni biti častni član oziroma članica filharmonije. »V zadnjih 18 letih sem namreč z Orkestrom SF nastopila le enkrat, in sicer na osebno željo in povabilo dirigenta takratnega koncerta. Po dolgoletni pavzi sem v začetku leta od prejšnjega vodstva prejela povabilo k sodelovanju. Povabilo sem sprejela, v želji, da svoje poustvarjanje še enkrat delim z našo publiko in da igram z domačimi glasbeniki.«