Lepo, ne? Novinarji naj torej vzamemo službeni avto, prejmemo dnevnico, prečkamo mejo in porabimo dan za to, da nam bo modro vodstvo – Matej Šarc, vršilec dolžnosti direktorja in umetniškega vodje Orkestra Slovenske filharmonije, in Gregor Klančič, vršilec dolžnosti umetniškega vodje Zbora Slovenske filharmonije – povedalo, kaj bodo igrali v Ljubljani. Blagor javnemu sektorju, ki si lahko to privošči.