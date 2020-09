Že na predstavitvi ugotovitev predhodnega preizkusa minuli teden je predsednik KPK Robert Šumi povedal, da je komisija potrdila resen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v zadevi Pivec ter uvedla preiskavo, a takrat še niso želeli govoriti o imenih preiskovancev. Danes pa so sporočili, da KPK pri Pivčevi, sicer tudi predsednici DeSUS, in Markočiču preiskuje dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.

Senat komisije je sklep o uvedbi preiskave sprejel minulo sredo. Postopek je KPK uvedla na podlagi prejetega novinarskega vprašanja. Predhodni preizkus, v katerem so pridobivali dokumentacijo in pojasnila ter presojo vseh institutov zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je potekal od 23. julija. Ob tem so na komisiji poudarili, da uvedba preiskave še ne napoveduje končnih odločitev. Kdaj bo preiskava zaključena, ni mogoče napovedati, saj je to odvisno tudi od pridobivanja dodatnih dokazov in sodelovanja vpletenih v postopku, so pojasnili. Več informacij o konkretnem postopku do zaključka preiskave KPK zaradi interesa samega postopka ne more dati.

Iz DeSUS so že minuli teden sporočili, da preiskavo podpirajo. Pivčeva pa je takrat na Facebooku zapisala, da kot ministrica sprejema in upa na čimprejšnji zaključek postopka KPK. Kot je napovedala, bo v njem bo konstruktivno sodelovala. "Le tako se bo celovito raziskalo vsa dejstva glede mojega delovnega obiska Krasa in nočitve v Izoli. Primerov, ki sta že en mesec glavna medijska tema v Sloveniji. Z zaključkom celovitega in strokovno neodvisnega postopka bo najbrž konec z manipulacijami ter nečloveškimi medijskimi in političnimi pritiski, ki sem jih v zadnjem obdobju deležna," je še zapisala.

Očitki Pivčevi so zaradi njenih gostovanj in plačila nočitev na Krasu in v Izoli, kjer je prepletala službene obveznosti z zasebnim življenjem, v javnosti prvič zaokrožili konce julija. Ministrica je očitke zanikala in zagotovila, da nikoli ni in ne bo izkoriščala položaja ministrice za koristi sebe ali svojih bližnjih. Vendar pa njeno ravnanje očitno ni zmotilo le opozicije, del katere je zahteval tudi odstop Pivčeve s položaja kmetijske ministrice, pač pa tudi del njene stranke, na čelu s poslansko skupino in svetom stranke, ki ji je izglasoval nezaupnico.

Na KPK pa so v zadnjem času prejeli še druge, s primerom Pivec nepovezane prijave, ki se nanašajo na podobne sume kršitev. Preverjajo jih na enak način kot v obravnavanem primeru, postopki pa so še v fazi predhodnega preizkusa, so še zapisali na KPK.