18.46 Izredni volilni kongres je predviden v prvi polovici novembra, piše STA.

18.30 Tomaž Gantar je odstopil z mesta predsednika sveta stranke, je potrdil strankin govorec Janez Ujčič. Do kongresa bo svet DeSUS vodil Anton Urh. Na mestu generalnega sekretarja stranke bo Damjana Stanonika zamenjala Lidija Štruc, piše STA.

18.09 Tomaž Gantar je začasni predsedujoči stranke Desus, je odločil svet Desus.

18.07 Nobeden od podpredsednikov na tajnem glasovanju sveta Desusa ni dobil dovolj glasov, poroča 24ur. Pravkar poteka glasovanje za Gantarja. V primeru izvolitve za začasno opravljanje funkcije predsednika do kongresa, bo odstopil kot predsednik sveta stranke in bodo volili še tega na predlog F. Jurše, še poroča portal 24ur.

17.59 Tudi Balažek ni prejel dovolj glasov, da postane začasni vodja, poroča 24ur.

17.57 Na seji sveta DeSUS pravkar poteka tajno glasovanje o treh podpredsednikih za začasnega v.d. predsednika stranke. Po navedbah 24ur Jelka Kolmanič ni prejela dovolj glasov, tudi Balažku in Manfredi slabo kaže. Nato bo sledilo glasovanje o Gantarju.

17.09 Vodja poslanske skupine Franc Jurša se je Aleksandri Pivec zahvalil za odstop, a ji je tudi povedal, da je to storila bistveno prepozno, piše STA.

17.07 To, da Pivčeva ne vidi povezave med strankarsko funkcijo in funkcijo ministrice, je Franc Jurša pospremil z oceno, da ona ne razume politike. »Njena ministrska funkcija je odvisna predvsem od predsednika vlade Janeza Janše, pa tudi od nekaj drugih političnih vplivov,« je dejal Jurša, ki pa se o tem še ni pogovarjal z Janšo. Tudi danes po njegovih navedbah niso govorili o ministrski funkciji Pivčeve in o koaliciji. Po njegovem mnenju namreč strankarsko dogajanje ne vpliva na sodelovanje DeSUS v koaliciji, ki je odvisno od izpolnjevanja programa DeSUS.

16.15 "Seveda ostajam ministrica. Odstopila sem zato, ker sem ves čas opozarjala na nelegitimnost in pravno spornost vseh postopkov, razen kongresa. Pa so kljub temu nadaljevali z rušilnimi puč postopki, zato pri teh dejanjih ne želim sodelovati," pravi Pivčeva.

15.53 Vodja poslancev Jurša se je odločil, da ne bo več podprl in "forsiral" nobenega kandidata za šefa stranke. Ali bo Pivčeva na kongresu res kandidirala, pa pravi, da sploh ni gotovo, saj da je že večkrat spremenila odločitev, poroča Večer.

15.47 Na IO Desus so izglasovali sklepe, v katerih se sicer seznanjajo z odstopom Pivčeve, a v njih tudi pravijo, da naj vodi stranko eden od treh podpredsednikov, ki so v glavnem vsi lojalni Pivčevi. S tem se je odprla tekma za začasno vodenje Desusa. Poslanci so za Tomaža Gantarja.

15.35 Začasno bo vodenje stranke po sklepu IO prevzel eden od podpredsednikov stranke, poroča Večer.

15.33 Pivčeva je napovedala, da bo na kongresu kandidirala za predsednico Desus, ker verjame, da ima na terenu veliko večjo podporo. "Nikoli nisem razmišljala o tem, da bi prestopila v katero drugo stranko," je ob tem poudarila.

15.24 Svet Desus bo ob 16. uri nadaljeval sejo, na kateri so pred dvema tednoma Pivčevi izglasovali nezaupnico. Odločali bodo o začasnem vodstvu in datumu izrednega kongresa. Novico o odstopu Pivčeve je sporočil Jurša, ki je ob tem dejal: "To se je zgodilo prepozno."

15.19 Jurša: Izvršni odbor sprejel odstop Pivčeve z mesta predsednice DeSUS, poroča STA.

15.16 Člani sveta menda ravnokar glasujejo o ponujenem odstopu.

15.04 Po novih informacijah bi naj Aleksandra Pivec ponudila odstop pod pogojem, da bodo na IO sprejeti določeni sklepi, a za zdaj ostaja nejasno, kateri, poroča 24ur.

14.50 Janez Ujčič, govorec stranke DeSUS, je na vprašanje, ali je Pivčeva ponudila odstop, odgovoril, da še ne, piše Večer.

14.35 Aleksandra Pivec naj bi ponudila odstop z mesta predsednice stranke DeSUS.

Če skratka strnemo današnje dogajanje:

Na IO DeSUS (kjer je Aleksandra Pivec doslej uživala večinsko podporo) so potrdili več sklepov, med katerimi je najbolj odmeven seznanitev z odstopom predsednice stranke DeSUS. Izvršni odbor predlaga svetu DeSUS kot najpomembnejšemu organu stranke med kongresoma tudi sklep, da bi začasno vodenje stranke do kongresa prevzel eden od treh podpredsednikov, ki bi jih lahko šteli med zaveznike odstopljene predsednice. Na ta način se skuša Aleksandra Pivec z odstopom oziroma korakom nazaj vrniti v igro, saj je ob odstopu napovedala, da bo na kongresu znova kandidirala za predsednico stranke, ker je prepričana, da ima na terenu veliko večjo podporo, kot to skušajo prikazati nekateri »pučisti,« je dejala Pivčeva.

Sklepe IO DeSUS bo sedaj obravnaval svet stranke, kjer pa bodo imeli na mizi tudi predlog poslanske skupine, da bi stranko začasno vodil predsednik sveta Tomaž Gantar. Kako se bo v tem primeru izteklo merjenje moči med poslanci in krogom podpornikov Pivčeve, še ni jasno, pred dvema tednoma so bili v prednosti svetniki, ki so izglasovali nezaupnico Aleksandri Pivec. O njeni razrešitvi tokrat ne bo treba glasovati, ker je Pivčeva odstopila.