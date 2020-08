Politična kultura dveh evropskih svetov

Irski komisar za trgovino Phil Hogan je imel do minulega tedna za seboj blestečo kariero. Z lokalne ravni osrednjih irskih planjav iz rodnega Kilkennyja ga je vodila na državno raven, od tam pa v evropsko komisijo, kjer je konec prejšnjega leta kot eden najpomembnejših in najizkušenejših komisarjev v ekipi Ursule von der Leyen začel svoj drugi mandat v evropski tehnokratski vladi. S položajem v Bruslju je Hogan tako kot drugi evropski komisarji načeloma izstopil iz nacionalne politike svoje domovine. Kot nadnacionalni predstavnik evropske institucije, ki ne sme zastopati domačih stališč, pa ni postal tudi imun za to, da ga nacionalna politika ne doseže na njegovem evropskem delovnem mestu.