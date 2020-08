V predhodnem preizkusu v zvezi s predsednico DeSUS in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec so na KPK potrdili resen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pivčeva se je pod drobnogledom KPK znašla zaradi domnevnega prepletanja službenih obveznosti z zasebnim življenjem in kršenja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije med svojim obiskom na Krasu in v Izoli.

Kot so pojasnili predstavniki KPK, je predhodni preizkus prvi korak, ki ga opravijo, ko na komisijo prejmejo prijavo. Ko ugotovijo, da obstaja resen sum kršitve zakona, stopijo v preiskavo. To so tokrat razširili na več drugih oseb, ki so povezane s Pivčevo, ter na različne dogodke in kršitve zakonov znotraj njihovih pristojnosti.

Več informacij danes še niso delili, saj morajo najprej biti o samem postopku obveščene vse obravnavane osebe. Podrobneje ne morejo govoriti niti o členih zakona, ki naj bi jih preiskovani kršili. O osebah, na katere je bila razširjena preiskava, bodo medije obvestili, ko bodo te osebe najprej same seznanjene s preiskavami.

Kot je potrdil predsednik KPK Robert Šumi, pri Pivčevi ne gre za osamljen primer, še več je podobnih primerov, ki kažejo na sum kršitev identičnih določb omenjenega zakona. Dodal je, da sama uvedba preiskave še ne prejudicira končnih ugotovitev.



Na KPK so že konec julija pojasnili, da bo komisija preverjala sume vseh morebitnih kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.