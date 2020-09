Prav TS Media, ki jo Telekom Slovenija zdaj prodaja, je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, ki prehaja v roke Madžarom. 7. julija je Telekom Slovenije podpisal pogodbo o prodaji Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media. Kupnina za 100-odstotni lastniški delež znaša pet milijonov evrov.

Nadzorniki so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 Media. Na podlagi pogodbe bo, kot je to že bilo dogovorjeno v prodajni pogodbi, družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 Adria, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2.

Družba TV2 kot solidarni porok ostaja zavezana za pravočasno in popolno izpolnitev vseh obveznosti TV2 Adria do Telekoma Slovenije po sklenjeni prodajni pogodbi, so v četrtek prek spletne strani Ljubljanske borze še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Televizijo Planet TV je sicer sprva izdajala TS Media, nato pa je Telekom kupil 49-odstotni delež podjetja Antenna TV SL, slovenske podružnice grške medijske multinacionalke Antenna Group, in v okviru posla je Antenna TV SL pod svoje okrilje dobila Planet TV.

Telekom je nato pridobil večinski delež: decembra 2016 je najprej TS Media z dokapitalizacijo Antenne TV SL delež povečala na 50,1 odstotka, nato pa je Telekom lastništvo prevzel od TS Medie in z dodatno dokapitalizacijo dosegel 66-odstotni delež. Decembra lani je Telekom postal edini lastnik in družbo preimenoval iz Antenna TV SL v Planet TV.