Koalicija bo podjetja razdelila med strateško in nestrateško premoženje

Koalicija se usklajuje o zakonu o demografskem skladu in seznamu podjetij, ki bi bila v njegovem upravljanju. Premoženje naj bi opredelili kot strateške in nestrateške naložbe, neodgovorjeno pa ostaja, kam bodo uvrstili Petrol, Krko in druga podjetja nacionalnega pomena, ki so zdaj opredeljena kot pomembna.