Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v sredo sprejel odločitev o ustavitvi prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža družbe TS Media, ki je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si. Predsednik uprave Telekoma Slovenije Cvetko Sršen je za TV Slovenija povedal, da vsi vidiki tveganj niso bili upoštevani in da so nova strokovna mnenja pokazala, da je za TS Media »kar veliko priložnosti na trgu«. Nadzorni svet in uprava sta tako presodila, da bi tveganja v primeru prodaje pretehtala.

V United Group so zaustavitev postopka prodaje družbe TS Media, za katero so se potegovali, označili za slabo novico za vse tuje investitorje ter še slabšo za Slovenijo. »Naša ponudba je bila zelo dobra in očitno je, da v Sloveniji ni mogoče izvesti neodvisnega in poštenega razpisa,« je poudarila izvršna direktorica skupine Victoriya Boklag.

Kot je Boklagova še zapisala v današnjem sporočilu za javnost, odločitev o zaustavitvi postopka prodaje družbe TS Media ne vpliva na načrte United Group, ki bo v Slovenijo kmalu zagnal medijski portal N1. Ta bo, kot je dodala, ekskluzivni partner televizijske mreže CNN v tem delu Evrope. »Prihod novega informativnega portala bo zagotovil neodvisno poročanje brez vpliva na uredniško politiko, saj bodo novinarji delali izključno za svoje bralce brez parcialnih interesov,« je poudarila Boklagova.