Na prihodke v prvih šestih mesecih je imela vpliv tudi razglašena pandemija covida-19, in sicer tako na mobilnem segmentu zaradi nižjih prihodkov roaminga kot na veleprodajnem trgu, kjer so se zmanjšali prihodki iz naslova mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v domačem omrežju.

Razmere, povezane z novim koronavirusom, so vplivale tudi na prodajo drugih storitev in trgovskega blaga, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Nižji so bili prihodki klasične telefonije, povečali pa so se prihodki od spletne prodaje in v segmentu energetike.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvih šestih mesecih na ravni skupine dosegel 20,7 milijona evrov, kar je 13 odstotkov manj kot pred letom dni. Če ne bi upoštevali prodaje Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media, bi bila ta številka višja za 15 odstotkov.

Bi se pa kljub prodaji Planeta TV za odstotek zmanjšal dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA). Ta je v prvih šestih mesecih znašal 104,3 milijona evrov oz. sedem odstotkov manj kot pred letom dni.

Širjenje novega koronavirusa je vplivalo tako na poslovanje Telekoma Slovenije kot tudi drugih družb v skupini. Ob izvajanju vseh sprejetih ukrepov v operaterju ocenjujejo, da bo negativni vpliv koronavirusa na EBITDA skupine približno triodstoten.

Ob tem so v Telekomu Slovenije spomnili, da so prejšnji teden kot prvi v Sloveniji naredili naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporabljajo tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). S tem je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost prebivalstva, do konca leta naj bi ta delež porasel nad 33 odstotkov.

Telekom Slovenije je pogodbo o prodaji Planeta TV Madžarom podpisal v začetku julija, posel pa naj bi bil zaključen do konca septembra. Kupnina znaša pet milijonov evrov, kot je razvidno iz danes objavljenega polletnega poročila o poslovanju v prvem polletju, pa je Telekom oslabil dana posojila Planetu TV v višini 9,7 milijona evrov.