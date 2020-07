Milijardne izgube ne presenečajo več

Smo v času, ko podjetja objavljajo svoje polletne rezultate. Po končanem drugem četrtletju so ti prvi resni pokazatelj, kako se podjetja spopadajo s koronakrizo. Večina jih poroča o velikih izgubah, so pa tudi podjetja, ki poročajo o dobrih rezultatih. Med njimi sta slovenska Krka in Telekom Slovenije.