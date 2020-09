Slovenski selektor Matjaž Kek je na igrišče poslal pričakovano zasedbo glede na izkušnje in trenutno formo. Od najboljših je bil na klopi le vezist Miha Zajc, s petimi goli je najboljši strelec zasedbe, ki je bila v zapisniku tekme. Mesto v napadu je ob Andražu Šporarju zasedel Haris Vučkić, ki bo kariero nadaljeval v drugi španski ligi pri Zaragozi. Uvod v tekmo je bil tipičen za reprezentanci, ki se zaradi številnih novincev ne poznata med seboj. Oboji so igrali previdno, da najprej ne prejmejo gola, za kombinatoriko pa je manjkalo kakovosti, ideje in uigranosti. V praznih Stožicah se je na tekmi, ki je bila resnično na ravni lige C evropskega nogometa, najbolj slišalo kapetana Jana Oblaka in selektorja Matjaža Keka.

Ko so Grki v drugem polčasu prevzeli popolno pobudo in Slovence stisnili na svojo polovico, se je Kek najbolj jezil na Repa in Balkovca. Vseskozi je igralce opozarjal na napake, predvsem pa je zahteval, da se čim bolj odmaknejo od slovenskega gola. Preložki Grkov so leteli z desne in leve, centralna branilca Mevlja in Blažil sta imela polne roke dela z izbijanjem žoge. Slovenija je skušala kreativnost dvigniti z vstopom debitanta Živca in Zajca. Grški pritisk je popustil, a prave nevarnosti za gol Barkasa ni bilo do finiša, ko je slovensko priložnost tekme zapravil Šporar, ker je žogo slabo zadel.

»Mirno. Brez favla. Blizu. Ajde, skok. Bravo,« so bile besede, s katerimi je Oblak vodil soigralce. Kek je zahteval odločnejši skok, več agresije in preigravanje ena na ena. Pri tem je stavil predvsem na Boharja, ki je tudi izpeljal edino obetavno akcijo Slovenije v prvem polčasu, a je iz ugodnega položaja podajal, namesto da bi streljal na gol, nato pa je padel v sivo povprečje. Grki so začeli igrati po slabe pol ure, slovensko obrambo prebijali na levi strani, kjer je bil na hudih preizkušnjah Balkovec, ki nima konkurence na levem boku. Blažič je ob nesrečnem izbijanju skoraj zabil avtogol, na srečo Slovencev je bil centralni branilec Slovas ob največji priložnosti v prvem polčasu.

Najboljši Oblak, Mevlja in Blažič

Slovenija si je na vsej tekmi, ki ni imela pravega naboja, priigrala le eno veliko priložnost. Preveč je bilo skrivanja pred prevzemanjem odgovornosti. Najboljši igralec je bil Oblak (6 obramb). V navezi s centralnima branilcema Mevljo in Blažičem je sestavljal trden obrambni blok, ki ima največ zaslug za točko. Na bokih je Balkovec razočaral, Stojanović je bil na običajnih obratih. V zvezni vrsti je velik dolžnik ostal Rep. Bijol je v vlogi, ki jo je imel nekoč Krhin, veliko tekel in dobival defenzivni skok. Vetrih je deloval mirno. Bohar je po dobrem začetku popustil. Vučkić ni bil razpoložen in se nikakor ni vklopil v igro. Šporar je bil dolgo brez uporabne žoge za napadalca, v 86. minuti pa zapravil priložnost, zaradi katere bi lahko postal junak. Rezervisti Živec, Zajc in Kouter so izboljšali igro Slovenije, saj so poskrbeli za ravnovesje, da Grki niso bili več v veliki premoči.

»Tekma, kot smo jo pričakovali. Mislim, da so igralci pokazali željo po boju, predvsem v delih tekme, ko smo trpeli. Predvsem v napadu nam je manjkalo nekaj kreativnosti. Tekma mi je dala dovolj informacij, videlo pa se je, da so nekateri igralci šele na začetku sezone. Raje bi zmagal, a na koncu smo si točko zaslužili,« je v izjavi za Sportklub ocenil selektor Matjaž Kek. Napadalec Andraž Šporar pa je pristavil: »Mislim, da so Grki odigrali dobro tekmo. Tudi mi smo bili kompaktni in jim nismo dovolili izrazitih priložnosti. A v naši reprezentanci je kar nekaj novih obrazov, skupaj smo po dolgem času spet imeli tri treninge. Ni bilo tako slabo, a morali bomo pokazati več želje in agresije, če bomo želeli kakšno tekmo tudi dobiti.«

Včerajšnji izidi v ligi narodov, liga A, skupina 4: Ukrajina – Švica 2:1, Nemčija – Španija 1:1, liga B, skupina 3: Turčija – Madžarska 0:1, Rusija – Srbija 3:1, skupina 4: Bolgarija – Irska 1:1, Finska – Wales 0:1, liga C, skupina 3: Slovenija – Grčija 0:0, Moldavija – Kosovo 1:1, liga D, skupina 1: Latvija – Andora 0:0, Ferski otoki – Malta 3:2.