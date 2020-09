Oče Messija je v sredo okoli 8. ure pristal na zasebnem terminalu na letališču El Prat v Barceloni. Priletel je z letalom iz argentinskega mesta Rosario. Na katalonskem letališču ga je pozdravila množica novinarjev. Oče Messi je zbranim predstavnikom medijev le na kratko dejal: »Fantje, še ničesar ne vem.«

Po sestanku pa sta bili obe strani prav tako skrivnostni kot pred njim. Jasno je zgolj tisto, kar je bilo že jasno pred sestankom, da so možnosti, da bi Messi ostal v Barceloni, pičle.

Navijači z osuplostjo in ogorčenjem spremljajo dogajanje v Barceloni, ki je doživelo eksplozijo negativnih čustev z zgodovinsko polomijo v ligi prvakov, ko je zvezdniški klub super-milijonarjev proti Bayernu ostal kratke sape s porazom 2:8. Z novim trenerjem se je vsaj na videz začela prenova kluba, v katerem se Messi več ne vidi.

In to je tudi glavna točka pogajanj s klubom, ki želi Messija zadržati v svojih vrstah, po drugi strani pa ga ne bo izpustil brez plačila astronomske odškodnine. Vendarle gre za najbolj dragocen izdelek in globalno blagovno znamko španskega nogometnega velikana.

Jorge Messi je v sredo, kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, dejal zgolj to, da misli, da bo njegovemu sinu "težko" ostati v Barceloni.

Bogati Manchester City, kjer je vodilni mož stroke od leta 2016 nekdanji Messijev in Barcelonin trener Pep Guardiola, je v primeru, da bo po mnenju navijačev Barce najboljši igralec vseh časov zapustil Katalonijo, pripravil neverjetno ponudbo, ki jo bo Argentinec težko zavrnil.

Govori se, da so se Messi in možje, ki vodijo angleški klub, v naslednjih petih letih dogovorili za 700 milijonov evrov vredno sodelovanje. V skladu s pogodbo bi Argentinec tri leta preživel na stadionu Etihad kot »uslužbenec« City Group ter kariero mirno končal v ameriški podružnici Cityja v New Yorku. Po tej pogodbi bi Messi poleg redne plače in bonusov prejel pomemben delež v lastniški strukturi podjetja City Group.

O tem, da bi se Messi preselil na Otok, je njegov oče in agent odgovoril: »Ni še nič.« Dejal je, da še ni govoril z Guardiolo, torej trenerjem Cityja, pa tudi z nikomer drugim.

»Prvo srečanje med Bartomeujem in Jorgejem Messijem se je končalo brez dogovora,« je v svoji spletni izdaji zapisal katalonski športni časopis Mundo Deportivo. Marca pa je dodala: »Barca se ne pogaja o odhodu Lea.« Drugi španski športni mediji trdijo, da je šlo zgolj za prvi sestanek, ki mu bodo sledili še naslednji.

Messi je del kluba, v katerega je prišel še kot 13-letni otrok, že 20 let. V ponedeljek se ni prikazal na treningu, v nedeljo pa ni opravil obveznega testiranja na novi koronavirus, kar je bil predpogoj za začetek priprav na novo sezono v španski primeri division. Odnosi kluba in Messija so se znašli na najnižji točki.

Argentinec meni, da Barcelono zaradi pogodbenih določil lahko prostovoljno zapusti. Klub pa vztraja, da bo kapetana izpustil le, če bo aktivirana njegova odkupna klavzula v višini 700 milijonov evrov. To stališče je podprla tudi la liga, ki si ne želi po Neymarju in Cristianu Ronaldu izgubiti še ene zvezde nogometa.