»Motiviran sem, kot nisem bil že dolgo. V nobeno tekmovanje ne moreš iti, če nimaš želje po zmagi,« je izpostavil selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, ki je najbolj vesel, da se končno lahko znova pogovarjamo o nogometu. Zaradi desetmesečnega reprezentančnega premora je veliko vprašanj. Še zlasti v slovenski vrsti, ki je zelo prenovljena. Iz udarne zasedbe manjkajo Jokić, Iličić, Struna, Verbič, Berić, Krhin, Matavž, Bezjak, Kurtić…

»Dobrodošel je vsak, ki ima željo igrati za slovensko reprezentanco. Ker smo morali veliko stvari postaviti na novo, je potreben čas. Upam, da bo to obdobje čim krajše, da bomo naredili novo in pozitivno zgodbo. Nekateri igralci so me z igro prisilili, da sem jih poklical,« je končal Kek, ki bo zelo pogrešal gledalce. V isti sapi je pohvalil Uefo, da je reprezentančni nogomet vrnila vsaj pred televizijske ekrane.

»Udarna zasedba je že določena,« je bil jasen Kek pred treningom, na katerem so igralci nato poslali sporočilo vzpodbude Josipu Iličiću. Na konkretno vprašanje Dnevnika, ali lahko kaj pove o imenih v začetni enajsterici, ni hotel razkriti veliko. Novinarjem je raje polaskal, da nas je pogrešal na treningih reprezentance, da bi lahko kakšno rekel z nami. »Nekatere rešitve se ponujajo. Mevlja in Šporar sta po dolgi poti z nami trenirala šele včeraj. Nekateri bodo debitirali, pomembna bo osredotočenost. Razmišljam le o igralcih, ki so na razpolago,« je dejal Kek. Na sinočnjem zadnjem treningu v mrzlih Stožicah je bil v družbi najtesnejših sodelavcev Boruta Mavriča, Milana Miklaviča in Igorja Benedejčiča dobro razpoložen. Morda bodo že na naslednji reprezentančni akciji imeli širši nabor igralcev. Vezist Sandi Lovrič, Avstrijec slovenskih korenin, ki je trenutno član Lugana v Švici, se je odločil, da bo odslej igral za Slovenijo, potem ko je bil redni član vseh avstrijskih mlajših reprezentančnih selekcij. Trenutno je v postopku pridobivanja slovenskega nogometnega potnega lista. Morda ne bo edini »tujec«, ki bo zaigral za Slovenijo.

»Grčija je kakovosten tekmec in po meri, da vidimo, kje smo, koliko smo sposobni odigrati kakovostno tekmo. Ne glede na vse težave pred fante postavljam cilj, da moramo razmišljati le o zmagi. Manjka še kanček sproščenosti, nekatere malo zdeluje trema, kar je razumljivo, saj je to reprezentančna selekcija. Prepričan sem, da bodo dali vse od sebe. Upam, da bo podoba na igrišču najboljša,« je bila ena izmed osrednjih misli Keka na včerajšnjem druženju z mediji, ki je bilo prvo v živo ob strogem upoštevanju razdalje in nošenju mask, odkar se je reprezentanca zbrala v nedeljo. Od takrat so bili vsi že dvakrat testirani na covid-19. Tokrat bivajo v hotelu vsak v svoji sobi, nošenje mask je obvezno.

Kapetan Oblak zaupa novim obrazom

Kapetanski trak bo nosil vratar Jan Oblak, ki tokrat ni imel dolgega potovanja iz Španije na zbor reprezentance. Igralci Atletica Madrid so po izpadu v četrtfinalu lige prvakov dobili dva tedna prosto in Oblak je počitnice preživel v Sloveniji. V rodni Škofji Loki si je ogledal tekmo svojega prvega kluba v tretji ligi, bil gost otroške nogometne šole v Bohinju, objavljal pa je tudi fotografije lepot Slovenije ob obiskih jezer in gora. »Zbrali smo se, da bi nekaj dosegli, zato bomo, kot vedno, igrali na zmago. Grčija bo močan tekmec, ki se v zadnjih letih sestavlja na novo, in je iz leta v leto boljša. Tekmeca smo analizirali, a najbolj pomembno je, da se osredotočimo nase. Z nami so novi fantje, ki so zelo motivirani, zato pomanjkanje izkušenj ne bi smelo biti težava. Pričakujem težko tekmo. Upam, da bo dovolj za tri točke,« je poudaril Jan Oblak.

Čeprav je v Sloveniji, se pogosto pojavlja v tujih medijih, saj je veliko ugibanj o njegovi selitvi v Anglijo. Poudaril je, da vse skupaj jemlje kot del poklica nogometaša. »Osredotočen sem na tekmo z Grčijo. Ko sem z reprezentanco, se stoodstotno posvečam njej. Grem iz tekme v tekmo, v prihodnost ne vidim. Težko je kar koli predvidevati. Tuhtati o tem, kaj se bo zgodilo, nima smisla,« je bil jasen Oblak, ki se je na zaključnem turnirju lige prvakov v Lizboni srečal tudi s Kevinom Kamplom.

Prav Kamplov Leipzig je v četrtfinalu izločil Oblakov Atletico. Zato je bilo logično vprašanje, kaj meni o vrnitvi svojega dobrega prijatelja v reprezentanco. »O Kevinu ne gre izgubljati besed. Svojo kakovost je dokazal tudi proti nam v četrtfinalu lige prvakov. Sva na zvezi in se pogovarjava. Kevin je super fant, po dolgem času nima težav z gležnjem. Upam in verjamem, da bo še kdaj del te reprezentance, če ga bo v prihodnosti selektor vpoklical in če se bo pripravljen odzvati vabilu. Mislim, da to ni noben problem. Kevin je odličen nogometaš in bi naši reprezentanci pomagal. To ne pomeni, da brez njega ni dovolj kakovostna, vendar je vsaka dodana vrednost zelo pomembna in dobrodošla pomoč,« se je razgovoril Oblak.

Tudi Grki imajo pod selektorjem Johnom van 't Schipom, Nizozemcem, rojenim v Kanadi, prenovljeno reprezentanco. Grčija ligo narodov začenja z gostovanji v Sloveniji in na Kosovu. »Obe reprezentanci sta nevarni. Imata dobre napadalce. V ekipi imamo igralce, ki resnično želijo igrati za Grčijo. Začenjamo misijo Katar 2022. Osredotočeni smo nase in na izboljšave v naši igri,« pravi John van 't Schip.

Možna postava Slovenije: Oblak, Stojanović, Mevlja, Balažič, Balkovec, Vetrih, Bijol, Rep, Zajc, Bohar, Šporar.