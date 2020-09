»Trije igralci so potrdili pozitivne teste na covid-19 in so v postopkih uradnih protokolov,« so zapisali pri PSG, finalistu zadnje izvedbe lige prvakov. Dodali so, da bodo vsi igralci in trenersko osebje kluba v naslednjih dneh opravili nadaljnja testiranja.

Pred dnevi so se po poročanju L'Equipa pojavili sumi, da so z virusom okuženi Argentinci Angel Di Maria, Leandro Paredes in Mauro Icardi, ki so dopustovali na Ibizi, tako kot tudi Neymar, Ander Herrera in Keylor Navas.

PSG bo sezono 2020/21 v francoskem prvenstvu začel v četrtek, 10. septembra.