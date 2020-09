Ta izvajajo na 10.620 prostovoljcih. Rezultati testiranja skupine 5000 prostovoljcev bodo znani oktobra, skupine 30.000 prostovoljcev pa novembra. Sledita ameriška Moderna in ameriško-nemška naveza Pfizer in BioNTech, ki naj bi končni poročili o testiranjih pripravili do 22. oktobra, ko bo o cepivu odločala ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA). Oba farmacevta testirata cepivo na 30.000 prostovoljcih. Za prvimi tremi bistveno ne zaostaja niti kitajski Sinovac Biotech. Tu pa so še J&J, Sanofi-Glaxo, CureVac, NovaVax in Valneva.

Zakaj je cepivo tako pomembno za finančne trge? Z njim se zmanjšuje tveganje za ponovno zaustavitev gospodarstva in povečuje verjetnost normalizacije storitvenega sektorja. Pri investicijski banki Goldman Sachs ocenjujejo, da bodo prva cepiva v ZDA odobrili v zadnjem četrtletju letošnjega leta, kar naj bi spodbudilo rast bruto domačega proizvoda v prvi polovici prihodnjega leta. Če ta napoved drži, potem naj bi v ZDA dosegli predvirusne ravni BDP že sredi prihodnjega leta. To bi pomenilo okrevanje v obliki črke V.