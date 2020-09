V ponedeljek so bile ameriške borze zaradi praznika zaprte, evropske delnice pa so teden pričele z rastjo, pri čemer so po pozitivni donosnosti prednjačili proizvajalci avtomobilov. Po drugi strani je nadaljevanje korekcije med zmagovalci letošnjega leta, tehnološkimi delnicami, v rdeče potegnilo tudi osrednji ameriški delniški indeks S&P 500. Z negativnim trendom je nadaljeval tudi britanski funt, za kar je poskrbel predsednik vlade Združenega kraljestva Boris Johnson. Pogajanja v povezavi z brexitom namreč še vedno niso obrodila sadov, hkrati pa je premier Johnson dejal, da raje zapusti pogajalsko mizo, kot pa sklene kompromis z EU. Predsednica Evropske komisije je opozorila, da se bo moralo Združeno kraljestvo držati že podpisanih dogovorov, če želijo doseči trgovinski sporazum z EU ter se izogniti brexitu brez dogovora.

V torek je tehnološki indeks NASDAQ 100 znotraj dneva upadel za skoraj 4,8 %, kar je pomenilo 11 % tridnevni padec. V nemilosti vlagateljev se je z največjim enodnevnim padcem v svoji zgodovini (-21 %) znašla vroča delnica podjetja Tesla Motors. Podjetje Apple je v torkovem trgovanju izgubilo skoraj 140 milijard USD vrednosti. Po izjemni večmesečni rasti so se namreč vlagatelji pričeli spraševati, če se pri tehnoloških delnicah napihuje nov balonček, saj so vrednotenja tehnoloških delnic dosegle nivoje, ki jih nismo videli vse od pikakomovskega balona ob prelomu tisočletja. Za dodaten negativen sentiment je poskrbel ameriški predsednik Donald Trump, ki je zagrozil, da bo kaznoval vsako ameriško podjetje, ki posluje in ustvarja delovna mesta na Kitajskem, ter jim onemogočil pridobivanje zveznih pogodb.

Zanimiva zgodba se je ta teden odvila tudi okoli podjetij Nikola in General Motoros (GM). Šlo naj bi za Teslinega konkurenta, ki obljublja proizvodnjo baterijskih električnih vozil in vozil s pogonom na vodikove gorivne celice. S proizvodnjo naj bi začeli okoli leta 2022, največ pa vlagatelji stavijo na njihovo revolucionarno baterijo, ki pa je zaenkrat še nihče ni videl. Novo kredibilnost je v začetku tedna podjetju dala novica, da so sklenili strateško partnerstvo z ameriškim avtomobilističnim gigantom GM. Ta je dobil 2 milijardi USD novoizdanih delnic in tako postal 11 % lastnik podjetja Nikola, slednje pa je v zameno dobilo dostop do proizvodnih kapacitet GM in njihove električne baterije. Delnica GM je ob novici zrasla za dobrih 10 %, delnica Nikole pa za več kot 50 %. Dva dni pozneje je v javnost prišlo 67-stransko poročilo o podjetju Nikola s strani podjetja za forenzično finančno analizo Hindenburg Research. Slednje trdi, da gre za kompleksno prevaro, ki postavlja pod vprašanje njihovo baterijsko tehnologijo, in jih obtožuje ponarejanja promocijskega predstavitvenega oglasa. Tečaj delnice Nikole je po objavi poročila do konca tedna upadel za 47 %

Teden so borze ob povečani volatilnosti in na račun nadaljevanja korekcije pri tehnoloških delnicah zaključile v rdečem. Svetla izjema so bile tokrat, kljub ponovni rasti števila okužb z virusom SARS-CoV-2, evropske delnice.