Največ pozornosti je v preteklem tednu brezdvomno požela saga, povezana z delnicami družbe Gamestop (GME). Volatilen teden trgovanja so delnice družbe, ki je že dolga leta znana po poslovnih težavah in za katero je bilo pričakovano, da bo v kratkem vložila zahtevek za prisilno poravnano, zaključile z več kot 400 % dolarsko rastjo tečaja, v primerjavi z začetkom leta pa se tečaj delnice giblje kar 1600 % višje. Kombinacija dejavnikov, na račun katerih je prišlo do omenjene vrtoglave rasti, je zares zanimiva in vredna omembe. Ker je bila usoda družbe, ki se ukvarja z maloprodajo video igric in povezanih izdelkov, že nekaj časa znana, so se številni skladi tveganega kapitala odločili za kratko prodajo družbinih delnic. V primeru kratke prodaje si udeleženec finančnih trgov od borznega posrednika izposodi določeno število delnic in jih hkrati proda na kapitalskem trgu z namenom, da delnice kasneje kupi pri nižji ceni, s čimer si ob vrnitvi le-teh borznemu posredniku zagotovi dobiček v razliki med začetno prodajno in kasnejšo nakupno ceno. Težava za sklade je pri delnici GME nastala, ker je bila količina izposojenih delnic precej višja kot število izdanih delnic, dodatno pa bi bilo potrebnih več trgovalnih dni za zaprtje omenjenih kratkih pozicij ob povprečnemu prometu trgovanja. Omenjeno dejstvo so udeleženci socialnega omrežja Reddit zaznali že v preteklem letu, s koordiniranimi nakupi pa jim je v letošnjem letu uspelo pri delnici GME ustvariti »iztisk kratkih pozicij«, saj so se visokemu nakupnemu povpraševanju vlagateljev s strani socialnega omrežja bili primorani pridružiti tudi skladi tveganega kapitala ob pozivu s strani njihovih borznih posrednikov za pokritje odprtih pozicij. Po podatkih družbe S3 Partners naj bi bile pozicije kratkih prodajalcev ob koncu za kar 19,75 milijard ameriških dolarjev v rdečem območju, na račun strahu pred podobnim pripetljajem pa je bilo med tednom moč opaziti tudi občutno rast drugih delnic z visokimi odprtimi kratkimi pozicijami.

Kljub pozitivnemu tednu z vidika objav poslovnih rezultatov, so ameriški delniški trgi teden končali v rdečem, na tečaje indeksov je poleg že omenjene špekulativne volatilnosti vplivala tudi objava rasti ameriškega BDP, ki je sicer znašala pričakovane 4,0 % na letni ravni, vendar je vsebovala podatke, da je ameriški potrošnik v zadnjem četrtletju postal bolj previden pri potrošnji. Za pozitivne objave poslovnih rezultatov so med večjimi družbami v preteklem tednu poskrbela podjetja General Electric (GE), 3M (MMM) in Raytheon. Delnice vsem dobro poznane družbe Tesla so po objavi poslovnih rezultatov, ki so zgrešili pričakovanja trgov, padle in teden končale z evrsko donosnostjo -6 %. Delnice družbe Apple (AAPL) kljub objavi dobrih poslovnih rezultatov niso zabeležile večjih premikov. Četrtletna prodaja podjetja se je zahvaljujoč odličnim prodajnim rezultatom iPhone 12 prvič v zgodovini povzpela nad 100 milijard ameriških dolarjev, vendar vodstvo podjetja že četrtič zapored ni objavilo napovedi za prodajo v trenutnem četrtletju.

Sentiment na evropskih delniških trgih je sledil ameriškemu, tudi evropski delniški indeksi so namreč teden končali v rdečem. Negativno so na vzdušje stare celine ponovno vplivali že vpeljani ali pričakovani restriktivni ukrepi kot odziv na še vedno precej negotovo epidemiološko sliko ter zakasnitve pričakovanega poteka cepljena. Evropska centralna banka je kot verjeten odziv na krepitev evra v preteklem tednu poudarila, da ne izključuje možnosti nadaljnjega nižanja obrestnih mer. Za pozitivne novice iz Evrope pa so poskrbele objave poslovnih rezultatov. Na poslovne rezultate švicarske družbe STMicroelectronics (STM) je pozitivno vplivalo visoko povpraševanje po čipih, tako iz avtomobilske industrije kot tudi od proizvajalcev mobilnih telefonov. Finski proizvajalec dvigal Kone (KNEBV) je na račun visokega pričakovanega povpraševanja s Kitajske izrazil precejšen optimizem za poslovanje v letu 2021.