Korekcija tehnoloških velikanov

Prejšnji teden se je na delniških trgih zgodila pričakovana korekcija tečajev, kjer so bile najbolj v nemilosti delnice ameriških tehnoloških podjetij, predvsem iz skupine FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft in Google). Te so letos dosegle izjemno rast tečajev, ki je bila glede na trenutna vrednotenja zelo težko upravičena kljub izredno dobrim poslovnim rezultatom. Trg si je vzel malo oddiha, investitorji so tudi nekoliko spremenili alokacije. Kupovali so banke in turistična podjetja, ki so glede na kazalnike ta hip zelo ugodno vrednotena, vendar pa po drugi strani izbruh koronavirusa in okolje izredno nizkih obrestnih mer ne obetata, da bi lahko ta podjetja v prihodnje dosegala nadpovprečne rezultate poslovanja.