Prvi dan dvobojev drugega kroga na OP ZDA v tenisu je postregel z novimi dejstvi. Po porazu Kaje Juvan proti Anett Kontaveit Slovenija nima več predstavnika med posamezniki. Prvi igralec sveta Novak Đoković ostaja v letošnjem koledarskem letu neporažen. Zanimiv je podatek, da je Srb proti Kylu Edmundu v enajstem poskusu izgubil prvo podaljšano igro letos. Favorita za polfinale Stefanos Cicipas in Alexander Zverev sta svoje delo opravila z odliko, ne pa tudi prva nosilka Karolina Pliškova. Čehinja je namreč s porazom proti Francozinji Caroline Garcia poskrbela za veliko razočaranje.

V sijajni luči se je predstavila Naomi Osaka. Japonka je v dobri uri s 6:1, 6:2 nadigrala Italijanko Camilo Giorgi. Tokrat je Naomi Osaka po zmagi na maski nosila ime Elijaha McClaina, tragično preminulega temnopoltega Američana v nasilju v ZDA. Do finala ima torej pripravljenih še pet mask z različnimi imeni in jasnim posvetilom v boju proti nasilju v ZDA. Osakova, s sponzorskimi sredstvi osma največja zaslužkarica med svetovnimi športniki, ki s pogodbami trenutno zasluži denimo več kot nogometni zvezdnik Lionel Messi in prvi teniški igralec sveta Novak Đoković, je z jasnim posvetilom v boju proti nasilju dobila številne simpatizerje.

Največja poraženka 2. kroga posamičnega turnirja je bila Kristina Mladenović (44. na svetu). Francozinja srbskih korenin, tudi intimna partnerica Avstrijca Dominica Thiema, je proti Varvari Gračevi (102.) vodila s 6:1 in 5:1. Pri vodstvu s 5:2 je imela tri zaključne žogice, ki jih ni izkoristila, do konca dvoboja pa je dobila le še eno igro. Dvajsetletna Rusinja se bo za nagrado v šestnajstini finala pomerila z najboljšo hrvaško igralko Petro Martić. Poleg tega pa bo zaslužila najmanj 163.000 ameriških dolarjev. Zanimivo je, da bo newyorški izkupiček višji, kot je doslej skupaj zaslužila v teniški karieri. Po podatkih WTA je namreč do zdaj s turnirskimi nagradami prejela 162.797 ameriških zelencev. »Povsem sem se sesula. Doživela sem najtežji poraz v karieri,« je bila kratka in jedrnata Kristina Mladenović.