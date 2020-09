Naomi Osaka do naslova v New Yorku

Naomi Osaka je zmagovalka odprtega teniškega prvenstva ZDA. V finalu je 22-letna Japonka v treh nizih z 1:6, 6:3 in 6:3 premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka in osvojila tretjo zmago na turnirjih za grand slam, drugo v New Yorku.