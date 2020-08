Tudi najboljši teniški igralec Aljaž Bedene je bil eden tistih Slovencev, ki so včeraj stiskali pesti za košarkarja Luko Dončića. V New Yorku si je s trenerjem Kaje Juvan Robijem Cokanom dan pred začetkom drugega letošnjega turnirja najboljše četverice v prostorih za igralce ogledal dvoboj med Dallasom in Los Angeles Clippersi. Vmes si je vzel četrt ure za spletni pogovor s Teniško zvezo Slovenije, v katerem je predstavil svoj pogled na aktualno dogajanje v tenisu, svojo pripravljenost in dogajanja v ZDA. Bedene bo jutri igral dvoboj 1. kroga proti Emilu Ruusuvuoriju (92. na svetu). »Finec igra lep in napadalen tenis. Z njim se še nisem pomeril, a sem prepričan, da če se približam maksimumu, lahko napredujem v drugi krog,« je bil optimističen Aljaž Bedene, ki se bo v primeru zmage v 2. krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Američanom Mackenziejem McDonaldom (243. na svetu) in Norvežanom Casperjem Ruudom (37.).

Razlog za optimizem Ljubljančanu zbuja nastop na mastersu Cincinnati, kjer se je po dveh zmagah v kvalifikacijah in dveh v glavnem žrebu prebil v osmino finala. »V šestih dneh sem v ZDA odigral pet tekem, tako da je bil ritem zelo naporen. V New Yorku je bilo zelo vroče in soparno. Najtežje mi je bilo v prvem dvoboju, ko sem tako kot drugi igralci preizkušal svoje zmožnosti. V Sloveniji namreč nisem opravil tako kvalitetnih priprav, kot bi si želel, a sem se k sreči kmalu privadil na močne udarce. Vesel sem, da se počutim zelo dobro, zato nestrpno pričakujem začetek US Opna,« je odgovoril Bedene, ki je z dobrim nastopom v New Yorku včeraj na svetovni lestvici napredoval z 61. na 53. mesto.

Bedene je priznal, da se ni preprosto privaditi na nova teniška pravila, najbolj pa ga moti, da se vse dogaja z maskami na obrazu, ki jih nosijo celo pobiralci žog. Dejal je, da striktno spoštuje nošenje mask, a jih po njegovem mnenju tako on kot drugi igralci nosijo predvsem zato, ker se zavedajo, da drugače ne bodo mogli tekmovati. Opisal je tudi, kako težko je po novih pravilih dobiti partnerja za trening in kako težko poteka komunikacija med igralci in trenerji. V nadaljevanju pogovora se je dotaknil dogajanja v ZDA. »V Sloveniji nismo navajeni takšnega nasilja, kot se dogaja v ZDA. Dejstvo je, da se mora nekaj spremeniti. Mi pa osebno ni bila všeč odločitev krovne teniške organizacije, da se polfinale Cincinnatija prestavi za en dan. Nihče namreč ni vprašal za mnenje četverice polfinalistov. Kot večkrat poudarjam, bi morali imeti glavno besedo igralci,« je jasno stališče izrazil Bedene.

Osamljenemu Slovencu v svetovnem teniškem vrhu se zato zdi prav, da je Novak Đoković po vnovični turnirski zmagi konec minulega tedna predstavil načrte novega teniškega združenja, v katerem naj bi imeli glavno besedo teniški igralci in igralke. Aljaž Bedene je povedal, da je v New Yorku podpisal dokument, v katerem se je strinjal s spremembami. Zanimiv je tudi njegov pogled na dejstvo, da sta proti novemu združenju tako Roger Federer kot Rafael Nadal. »Menim, da ima Federer lastne interese. Je član predsedstva združenja ATP, v katerem je dobil termin Laverjevega pokala, ki je njegov projekt. Ker je tenis tretji najbolj gledan šport na svetu, menim, da je 150 ljudi, kolikor nas živi od tenisa, absolutno premalo. Verjamem, da bi bilo lahko s spremembami precej drugače, predvsem pa v prid športnikom in ne raznim združenjem ter posrednikom,« je zaključil Aljaž Bedene.