Prvi medkoronski turnir največje teniške četverice bo specifičen. Ne zgolj zato, ker bo potekal pred praznimi tribunami, potem ko si je lani dvoboje na igriščih Flushing Meadowsa ogledalo rekordnih 737.872 gledalcev. Tudi zato, ker bosta od danes v New Yorku manjkala kar dva igralca najboljše teniške trojice vseh časov. Roger Federer zdravi poškodbo kolena, Rafael Nadal se pripravlja na peščeno sezono, ki bo sledila takoj po nastopu na OP ZDA. Za to, da bo spisek odsotnih še daljši, je poskrbela prva igralka sveta Asleigh Barty, ki je že pred dobrim mesecem dejala, da se v času pandemije ne počuti dovolj dobro in varno, da bi lahko osvajala nove lovorike.

Ljubitelji tenisa se nostalgično spominjajo lanskega finala, v katerem je Rafael Nadal v petih nizih strl odpor Daniila Medvedjeva. Žilavi Rus je lani ob koncu sezone igral izjemno, kar pa ni zadostovalo za osvojitev prvega turnirja največje četverice. Pri ženskah je lani senzacionalno slavila zmago Bianca Andreescu. Od junija letos Kanadčanka ni več najstnica, po uspehu v New Yorku pa ni več dosegala odmevnejših uvrstitev. Andreescujeva je lani v finalu premagala Sereno Williams, ki je drugič zapored v New Yorku zaman naskakovala 24. zmago na turnirjih največje četverice. Predlani je v nepozabnem finalu z Naomi Osaka bolj kot z igro izstopala z obtožbami proti sodniku Carlosu Ramosu. Lanska zmagovalka se je pridružila številnim odpovedim turnirja v New Yorku, potem ko še vedno ni nared po lanski poškodbi kolena, ki jo je staknila na sklepnem turnirju najboljše osmerice. Pred današnjim začetkom OP ZDA je s turnirsko zmago mastersa Cincinnati Open največ pokazala Belorusinja Viktorija Azarenka, ki je finalni dvoboj proti Naomi Osaka dobila brez boja.

Favorit za zmago bo prvi igralec sveta Novak Đoković. Srb je igralec, o katerem se je pred OP ZDA daleč največ pisalo. Najprej zaradi turnirja Alpe Adria, ki je potekal v Srbiji in na Hrvaškem. Kasneje zaradi številnih okužb s covidom-19 na turnirju v Zadru, med okuženimi pa je bil tudi sam. Prejšnji teden je v New Yorku osvojil turnir serije masters. Đoković je sicer nihal v igri, kar sta v polfinalu in finalu z dobljenim prvim nizom izkoristila Španec Roberto Bautista Agut in Kanadčan Miloš Raonić. Toda Srb je bil najboljši v odločilnih trenutkih ter se je po osvojenem turnirju Cincinnati, ki se je letos izjemoma odvijal v New Yorku, kot prvi teniški igralec v zgodovini veselil dvojne zmage na vseh devetih turnirjih serije masters. Po zmagi je potrdil ustanovitev novega teniškega združenja PTPA. Dejal je, da bi rad vanj vključil najboljših 500 teniških igralcev in igralk na svetu ter 200 igralcev dvojic. »Nekje moramo začeti. Kam nas bo vse skupaj pripeljalo, bo pokazal čas,« je dejal Novak Đoković, ki se bo v boju za 18. lovoriko največje četverice v 1. krogu pomeril z dobrim prijateljem Bosancem Damirjem Đumhurjem. Zanimivo je, da Rafael Nadal in Roger Federer nista navdušena nad ustanovitvijo novega združenja, saj sta dejala, da je v težkih časih tenisa in športa potrebna enotnost, ne pa razdvojenost.

Slovenijo bosta med posamezniki zastopala Kaja Juvan in Aljaž Bedene, medtem ko sta Polona Hercog in Tamara Zidanšek nastop odpovedali. Slovenca sta imela ugoden žreb. Kaja Juvan se bo danes na igrišču številka 8 pomerila z Američanko Usue Maitane Arconada (140. na svetu), Bedene pa se bo v sredo pomeril s Fincem Emilom Ruusuvuorijem.