Leeja so obtožili manipuliranja z delnicami, zlorabe zaupanja in drugih nezakonitih dejanj v času združevanja podjetij Samsung C&T in Cheil Industries. Obtožnice so vložili še proti desetim drugim sedanjim in nekdanjim vodilnim Samsungovim menedžerjem.

Skupaj naj bi vzpostavili shemo, s katero so prevzeli nadzor nad skupino Samsung z najmanj stroški in pri tem z več nezakonitimi transakcijami oškodovali druge delničarje. Lee je bil namreč največji delničar v Cheil Industries, v Samsungu pa naj bi umetno znižali ceno delnic C&T, da je v skupnem podjetju nato pridobil večji lastniški delež.

Lee je sicer že na zatožni klopi zaradi obtožb o podkupovanju, poneverbah in drugih dejanj, povezanih s korupcijskim škandalom, ki je odnesel nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Geun-hye. Poslovneža sicer niso aretirali, bo pa to še ena fronta, na kateri se bo moral boriti v času, ko se Samsung že sooča s posledicami pandemije novega koronavirusa.

Skupino Samsung je ustanovil Leejev ded. Postala je daleč največji konglomerat v družinski lasti v 12. največjem gospodarstvu na svetu in v njem igra ključno vlogo. Samsungovi prihodki znašajo toliko kot petina južnokorejskega bruto domačega proizvoda (BDP).

V Samsungu se danes na obtožbe niso odzvali.

Samsung Electronics je v drugem četrtletju zaradi močne rasti povpraševanja po čipih beležil rast čistega dobička za 7,3 odstotka na 5560 milijard vonov (3,97 milijarde evrov). Vendar pa je izgubil primat največjega proizvajalca pametnih telefonov, saj ga je s tega položaja izrinil kitajski Huawei.