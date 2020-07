Samsung, ki je dolga leta veljal za največjega proizvajalca pametnih telefonov, je v trimesečju na letni ravni čisti dobiček povečal za 7,3 odstotka na 5560 milijard vonov (3,97 milijarde evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prihodki Samsunga so sicer v primerjavi z enakim lanskim obdobjem upadli za 5,6 odstotka na 52.970 milijard vonov (37,83 milijarde evrov).

Zaradi karantene je v minulem trimesečju občutno poraslo povpraševanje po čipih, ki jih proizvaja Samsung, predvsem v Evropi in ZDA, kjer so podjetja krepila zmogljivosti podatkovnih centrov.

»Kljub pandemiji covida-19, zaprtju trgovin in upočasnjeni proizvodnji in povpraševanju je družba uspela premagati izzive, ki so nastali v globalni dobavni verigi,« so ob tem ocenili v Samsungu.