Samsungove brezžične slušalke za v uho galaxy buds+ sodijo med naprave, ki nas na prvi pogled niso najbolj navdušile. Ne, da bi bilo z njimi vizualno kaj posebej narobe. Pustile so nas preprosto hladne. Morda tudi zaradi dolgočasne bele barve testnih slušalk, z nekoliko manj belimi poudarki. Za povrh je skromna tudi škatlica, namenjena polnjenju slušalk. Je majhna, naša pa je bila enako dolgočasno bela kot slušalke. Tudi na otip vse skupaj ni delovalo kaj pretirano premijsko. Spet, nič ni bilo z njimi narobe, le dolgočasno plastično. Vseeno smo se jih odločili vstaviti v uho. Če že opravljamo test. Vendar pozor. Zanimivo. Tole je precej udobno. In tudi zunanjega hrupa je veliko manj kot prej. Imajo aktivno odpravljanje zunanjega zvoka? Nimajo? Zanimivo. Tako nekako so šle prve misli ob uporabi galaxy buds+. Izhodiščni dolgočasni vtis je bil v hipu nepomemben. S tehnologijo želijo pozornost tako in tako privabiti zgolj šminkerji. Ko smo po opravljenem delovniku slušalke dali iz ušes, notranja baterija pa še ni bila prazna, je bil vtis še toliko boljši. Vendar pojdimo po vrsti.

Udobno sedijo v ušesih Slušalke galaxy buds+ so nadgradnja lanskih slušalk galaxy buds, ki niso bile nič posebnega. Številni so se pritoževali zaradi skromne kakovosti basov, mikrofonov za brezročno telefoniranje in tudi skromne baterije, ki je dovoljevala vsega 6 ur neprestanega poslušanja. Samsung je z novo različico torej želel odpraviti predvsem nekatere očitane pomanjkljivosti. Odrezali so se zelo spodobno. Kvaliteta zvoka je za cenovni razred solidna, v aplikaciji za mobilnik pa se je možno tudi nekoliko poigrati z izenačevalcem, kar omogoča dodatno prilagajanje zvrstem, vendar prinese tudi minuse. S težo 6,2 grama na slušalko sodijo med lažje slušalke takšne oblike, kar je izrednega pomena. Plastično ohišje, ki bi odgnalo šminkerja, je v tem pogledu prava odločitev. Še posebej za uporabnike, ki imajo slušalke veliko in dolgo v ušesih. Applove in Huaweijeve slušalke za v uho so sicer lažje, a imajo nekoliko drugačno obliko, zaradi katere je bistveno manjša tudi baterija. Pravzaprav med baterijami skoraj ni primerjave. Čas uporabe brez dopolnjevanja je pri Applovih in Huaweijevih tudi za več kot pol krajši.