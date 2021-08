Dedič Samsunga pogojno izpuščen iz zapora

Podpredsednik družbe Samsung Electronics in dedič imperija Samsung Lee Jae-yong, ki je bil januarja zaradi podkupovanja in poneverbe obsojen na dve leti in pol zapora, je bil danes pogojno izpuščen iz zapora. Pravosodno ministrstvo je med razlogi za pogojni izpust izpostavilo skrbi glede vpliva pandemije covida-19 na gospodarstvo.