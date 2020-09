Osamljena Slovenka med posameznicami na OP ZDA v tenisu Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog drugega letošnjega turnirja največje četverice. Ljubljančanka (113. na svetovni lestvici) se je med najboljših 64 igralk prebila z zmago s 6:4, 7:6 (2) proti Američanki Usue Arconada (140.). Devetnajstletna Slovenka, ki je v ZDA odpotovala šele prejšnji torek, je v igri sicer nihala, a bila v odločilnih trenutkih precej bolj zbrana od tekmice.

Kaja Juvan je kar petkrat izgubila svoj servis, v treh igrah, ki jih je Ljubljančanka na začetni udarec dobila, pa je imela tekmica vsaj eno žogico za »break«. Usue Arconada je v drugem nizu servirala za zmago v nizu. V podaljšani igri drugega niza je bila Kaja Juvan precej boljša, povedla je s 4:0 in zlahka pripeljala dvoboj do konca. S trenerjem Robijem Cokanom sta se veselila prve zmage na OP ZDA. Kaja Juvan je lani turnir v New Yorku izpustila, saj se je posvetila maturi.

Gladka zmaga Đokovića

Prvi igralec sveta Novak Đoković je v uvodnem krogu OP ZDA izgubil le šest iger. Srb je s 6:1, 6:4, 6:1 nadigral Damirja Džumhurja. Glede na to, da je Bosanec eden najhitrejših teniških igralcev, ki vrne veliko žogic, je bilo pred dvobojem glavno vprašanje, koliko energije sta Novaku Đokoviću vzela tesna dvoboja v polfinalu in finalu mastersa Cincinnati, po katerih je imel Srb le 48 ur časa do naslednjega dvoboja. »Tudi sam sem bil vznemirjen, kako bo vse skupaj videti na igrišču. Počutim se dobro in se že veselim drugega dvoboja. Na turnirjih največje četverice si dvoboji sledijo na dva dneva, tako da imam dovolj časa za regeneracijo,« odgovarja Novak Đoković, ki se bo v 2. krogu pomeril z Britancem Kylom Edmundom.

Srba so organizatorji vprašali, zakaj v zadnjem času med dvoboji toliko kriči. »To je eden od motivacijskih načinov. Če bi mi bilo vseeno, potem me v New Yorku ne bi bilo. Vselej pričakujem, da je moja najožja ekipa z mano, proti njej vselej pogledujem, če so tribune prazne ali polne. Od njih pričakujem maksimalno osredotočenost,« odgovarja Đoković, ki je sicer proti dobremu prijatelju v drugem nizu popustil, a se pravi čas vrnil v dvoboj ter ga dobil po manj kot dveh urah igre.

Senzacij prvi dan OP ZDA ni bilo, bilo pa je nekaj presenečenj. V moški konkurenci sta denimo izpadla deveti in 16. nosilec, Argentinec Diego Schwartzman in Američan John Isner. V ženski konkurenci pa se je od nosilk poslovila le Švedinja Rebecca Peterson. Presenetljiv je tudi poraz ameriške najstnice CoCo Gauff, ki je morala priznati premoč Latvijki Anastasiji Sevastovi. Resen preizkus pripravljenosti je imela predlanska zmagovalka Naomi Osaka. Japonka je potrebovala tri nize, da je strla odpor rojakinje Misaki Doi. Spomnimo, da je Naomi Osaka zaradi poškodbe stegenske mišice prejšnji teden v finalu Cincinnatija brez boja predala dvoboj Viktoriji Azarenki. »Kako se bom počutila jutri, ne vem. Vesela sem, da sem se dobro premikala na igrišču in optimistično zrem v prihodnost,« odgovarja Naomi Osaka. Japonka si je v podporo vsem ustreljenim temnopoltim žrtvam nasilja v ZDA zamislila opazno pozornost. Dejala je, da ima sedem mask z različnimi imeni, kolikor jih potrebuje v primeru uvrstitve v finale – v podporo žrtvam, ki so padle zaradi policijskega nasilja. Tokrat je nosila napis marca ubite 26-letne Breonne Taylor.