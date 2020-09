Izpadla je še zadnja slovenska teniška igralka na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu. Kaja Juvan je morala v 2. krogu po uri in 16 minutah s 4:6, 1:6 priznati premoč 14. nosilki Anett Kontaveit. Ljubljančanka se je favoritinji upirala do zaostanka s 4:5 v prvem nizu, v nadaljevanju pa je še tretjič v nizu, skupno pa kar šestkrat, izgubila svoj začetni udarec. Kaja Juvan bo New York zapustila z najboljšim izidom v karieri in 100.000 dolarji bruto zaslužka. Uspešno je začela turnir med dvojicami Andreja Klepač, ki je bila včeraj v paru z Lucie Hradecka s 6:3, 6:2 boljša od para Laruca Olaru-Sara Tormo.

Drugi dan drugega največjega turnirja največje četverice v tenisu v New Yorku je bil nostalgičen. Po operaciji kolkov se je vrnil na največji turnir 33-letni Škot Andy Murray, po upokojitvi leta 2012 se je na igrišče vrnila 37-letna Kim Clijsters, na delu sta bili sestri Williams, 40-letna Venus in 38-letna Serena. Med teniškimi legendami sta prvi krog »preživeli« dve. Andy Murray je proti Japoncu Jošihitu Nišioki zaostajal z 0:2 v nizih ter po štirih urah in 39 minutah spreobrnil izid. Zmagala je še Serena Williams, medtem ko sta morali nekdanji zmagovalki OP ZDA Kim Clijsters in Venus Williams priznati premoč tekmicam.

Andy Murray je nazadnje igral na turnirju največje četverice januarja lani na avstralskem odprtem prvenstvu. Kot zmagovalec OP ZDA leta 2012 je imel priložnost znova igrati na stadionu Arthurja Asheja, po izjemnem preobratu pa so ga oblila čustva. Škot je priznal, da je povsem izmučen, najbolj pa so ga boleli prsti na obeh nogah, še posebno palca. »Dolgo že nisem igral tako dolgega dvoboja, tako da sploh nisem vedel, ali bo telo preneslo napor. Potrebujem rehabilitacijo,« je pojasnjeval Andy Murray. Zanimivo je, da so se prvi štirje nizi v New Yorku končali identično kot lani v Melbournu proti Robertu Bautisti Agutu, po 4:6, 4:6 je Murray dobil dve podaljšani igri, toda v Avstraliji je izgubil odločilni niz.

Američani so na svojem največjem teniškem turnirju posebno pozornost namenili tudi Venus Williams. Teniška veteranka je namreč nastopila že na svojem 22. OP ZDA. Od leta 1997 je manjkala le v letih 2003 in 2006, zmagovalka med posameznicami pa je bila v letih 2000 in 2001. En nastop manj od Venus Williams je v New Yorku zbrala Martina Navratilova, po dvajset jih imata na svojem računu Serena Williams in Amy Frazier, 19 pa Chris Evert. Mimogrede, tudi pri moških je prvi na večni lestvici Američan, in sicer Jimmy Connors z 22 nastopi, medtem ko je Andre Agassi zbral enega manj.

Posebne pozornosti je bila deležna Carla Suarez Navarro, nekdanja šesta igralka sveta. Španka je 24. avgusta odpovedala nastop v New Yorku, pravi vzrok pa je sporočila šele med turnirjem. Zdravniki so Španki diagnosticirali raka (hodgkinov limfom), tako da jo čaka šestmesečna kemoterapija. Novica je posebej prizadela rojakinjo Garbine Muguruza, ki ji je posvetila zmago v prvem krogu proti Japonki Nao Hibino. »Carla je zame posebna oseba. Z njo sem si delila desetletje emocij po vsem svetu. Želim si, da čuti, da sem v njenem težkem obdobju ob njej,« je bila čustvena Garbine Muguruza.