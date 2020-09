Tudi ob začetku letošnjega šolskega leta ekipa programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, katerega nosilec je Inštitut za politike prostora (IPoP), starše in otroke spodbuja, naj za pot v šolo izberejo kolo oziroma skiro ali pa naj se v šolo odpravijo peš. »To je odlična priložnost, da se otroci vsak dan že pred poukom razgibajo, nadihajo svežega zraka in bolj zbrano začnejo pouk,« poudarjajo nosilci programa.

Sistem poljubi in odpelji

Med že poznanimi ukrepi, namenjenimi zmanjševanju števila avtomobilov v okolici šole, kot sta pešbus in bicivlak, letos v sklopu programa izpostavljajo tudi v tujini že uveljavljen sistem poljubi in odpelji. Ta poteka tako, da starši na varnem cestnem odseku v bližini šole, označenem s posebno tablo, odložijo otroke, zadnji del poti pa ti nato prehodijo. »V nekaterih šolah imajo na teh odsekih organizirano tudi dežurstvo, ki se ga morajo brez izjeme udeležiti vsi starši. Če nimajo časa, morajo poskrbeti, da jih zamenja druga odrasla oseba, bodisi sorodnik bodisi varuška. Dežurni odrasli pomagajo otrokom izstopiti iz avtomobila, tako da vozniku ni treba izza volana in se lahko odpelje naprej v najkrajšem možnem času,« sistem poljubi in odpelji opisujejo v IPoP.

Med prvimi, ki so se pridružili pobudi, so bili na Bledu. Lansko pomlad so denimo na tamkajšnji Osnovni šoli dr. Josipa Plemlja prvič označili postaje poljubi in odpelji. Lansko jesen so blejskemu zgledu sledili tudi v Slovenj Gradcu, letos so za table, ki označujejo točke poljubi in odpelji, zaprosili tudi v Škofji Loki in Mariboru. V Škofji Loki so letos namreč zagnali pilotni projekt Odprta ulica, s katerimi želijo zmanjšati jutranje zastoje v okolici šole in šolarje spodbuditi k pešačenju. Med drugim bodo lahko tiste, ki v šolo ne morejo peš, starši ali šolski prevozniki pripeljali na točko poljubi in odpelji, od tam pa bodo nato šolarji zadnji del poti prehodili.