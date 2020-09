Cilji programa so zmanjšanje rabe fosilnih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti ter zagotovitev prehoda v nizkoogljično družbo, ki z viri energije ravna učinkovito.

Kazalci ravnanja, ki jih razvija Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, omogočajo globlje razumevanje ravnanja z energijo v gospodinjstvih. Prvi kazalec s področja ravnanja z energijo »Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih« prikazuje mnenje gospodinjstev o porabi energije in njihovo razmišljanje o učinkoviti rabi energije. Krizna situacija, ki jo je povzročil koronavirus, nam kaže, da sta dolgoročno zmanjševanje rabe energije oziroma učinkovita raba energije v gospodinjstvih še posebno pomembna v kriznih razmerah, ko je poraba v gospodinjstvih povečana, prihodki pa so zaradi gospodarske recesije nižji.

Iz obstoječega okoljskega kazalca »Raba končne energije po sektorjih« je razvidno, da gospodinjstva v Sloveniji porabijo več kot 20 odstotkov končne energije (Agencija RS za okolje). To pomeni, da je zmanjšanje vpliva gospodinjstev na okolje možno predvsem z zmanjšanjem končne rabe energije v gospodinjstvih. To lahko dosežemo na dva načina: z enkratnimi naložbami v energijsko učinkovitejše tehnologije (na primer izolacija stavb) in z učinkovitejšim vsakodnevnim ravnanjem z energijo (na primer ugašanje električnih naprav iz stanja pripravljenosti).

Izsledki raziskave REUS

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS za gospodinjstva, ki se z enakimi vprašanji izvaja že od leta 2010, kaže, da se je v obdobju med letom 2010 in letom 2019 povečalo število gospodinjstev, kjer je poraba energije nizka, ki so seznanjena z rabo energije v svojih domovih in ki razmišljajo, kako bi energijo porabljali učinkoviteje. Pozitiven trend je v veliki meri posledica delovanja politike za spodbujanje učinkovite rabe energije, katere ključni steber je Eko sklad, ki je v zadnjem desetletju omogočil širok nabor subvencij in ugodnih posojil za okolju prijazne naložbe. Eko sklad z ugodnimi posojili in predvsem subvencijami na leto spodbudi več kot 20.000 naložb v učinkovito rabo energije in zagotavlja brezplačno energetsko svetovanje več kot 8000 gospodinjstvom.

Analiza odgovorov na vprašanje, kakšna je po vašem mnenju poraba energije v vašem gospodinjstvu, v obdobju od leta 2010 do leta 2019 nakazuje opazen pozitiven trend glede mnenja o porabi energije v gospodinjstvih. Delež gospodinjstev, ki so svojo porabo energije ocenila kot nizko ali zelo nizko, se je glede na rezultate iz leta 2010 povečal za 8 odstotnih točk (2019: 27 odstotkov, 2010: 19 odstotkov). Izsledki Raziskave REUS kažejo tudi na velik potencial za nadaljnje zmanjševanje porabe energije v skoraj treh četrtinah (72 odstotkov) slovenskih gospodinjstev. Glede na skupno število gospodinjstev v Sloveniji, 824.618 (vir: SURS, 2018), to pomeni, da potencial za zmanjšanje porabe energije obstaja v 593.725 gospodinjstvih.

Da je ocena porabe energije anketiranih gospodinjstev realna, potrjujejo odgovori na vprašanje, ali so gospodinjstva dobro seznanjena z rabo energije v svojem stanovanju. Izsledki raziskave REUS kažejo, da je velika večina s tem dobro seznanjena. Delež gospodinjstev, ki so na to vprašanje odgovorila z »drži« ali »popolnoma drži«, variira med 70 odstotkov (2011) in 86 odstotkov (2015). Statistično pomemben pozitiven trend je razviden v razporeditvi odgovorov med možnima odgovoroma »drži« in »popolnoma drži«. Glede na merjenje v letu 2010 se je v letu 2019 za 19 odstotnih točk povečal delež tistih, ki so popolnoma seznanjeni z rabo energije v stanovanju (2019: 36 odstotkov, 2010: 17 odstotkov). Ta rezultat kaže na večjo ozaveščenost gospodinjstev glede lastne porabe energije.