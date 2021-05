V okviru nacionalne Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2020 JSS so vprašali 430 organizacij javnega in storitvenega sektorja o njihovem odnosu do učinkovite rabe energije in kako dejansko ravnajo z energijo.

Pet segmentov in dve skupini

Na podlagi razlik v odnosu do učinkovite rabe energije in varovanja okolja ter dejanskih aktivnosti, povezanih z rabo energije, so organizacije javnega in storitvenega sektorja razdelili na pet segmentov: aktivni, motivirani, inertni, pasivni in nezainteresirani. Vseh pet segmentov so razvrstili v dve skupini: ozaveščenih, ki vključuje aktivne, motivirane in inertne organizacije, in neozaveščenih, ki vključuje pasivne in nezainteresirane organizacije.

Rezultati Raziskave REUS 2020 JSS kažejo, da se skoraj polovica organizacij javnega in storitvenega sektorja uvršča v segment nezainteresiranih (44 odstotkov), sledijo segmenti inertnih (17 odstotkov), pasivnih (17 odstotkov) in motiviranih (15 odstotkov). Najmanjši delež organizacij je v segmentu aktivnih (7 odstotkov). To pomeni, da se tri od petih organizacij (39 odstotkov) javnega in storitvenega sektorja uvrščajo v skupino ozaveščenih (aktivni, motivirani in inertni), dve od petih (61 odstotkov) pa sodita v skupino neozaveščenih (pasivni in nezainteresirani).

Potencial za izboljšanje ozaveščenosti glede okolja in energetske učinkovitosti ter dejanskega uresničevanja energetske učinkovitosti v praksi obstaja v segmentih inertnih, pasivnih in nezainteresiranih organizacij. To pomeni, da v skoraj štirih od petih organizacij (78 odstotkov) obstaja tudi potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti oziroma za zmanjšanje porabe energije v njihovih poslovnih prostorih.