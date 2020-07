Na vprašanje, ali bodo v stranki zaradi nedavnih zgodovinsko zgrešenih, neetičnih tvitov o Srebrenici, s katerimi Janez Janša med drugim znova bije bitko s komunisti, razmislili o odhodu iz koalicije, je predsednica DeSUSa Aleksandra Pivec dejala: »Čeprav smo v koalicijo stopili v prepričanju, da bomo v njej delovali predvsem v smeri izpolnjevanja vsebinskih zavez, se iz dneva v dan nabira vedno več ideoloških vsebin. Mislim, da je to pomembna prelomna točka, o kateri se bo treba v prihodnosti pogovarjati. Ne glede na to, da smo to znotraj stranke obsodili, predsednik vlade tega danes ni sprejel in se ni želel opravičiti. Menim, da bo to še predmet pogovorov, tudi znotraj stranke. Prav gotovo bom o tem govorila tudi na sestanku predsednikov koalicije. Večkrat sem že pozvala predsednika vlade, naj ne odpira teh tem, saj rušijo dobro delo, ki ga opravljamo.«

Pivec: »Če bo preveč ideoloških tem, ne bomo vztrajali do konca« V oddaji na POP TV je naslovila tudi vprašanja novinarja Uroša Slaka o tem, ali DeSUS z vztrajanjem v koaliciji daje legitimnost takšnim izjavam iz vrst stranke SDS in omogoča zmanjševanje ugleda države v tujini. »DeSUS v osnovi ni ideološka stranka, je stranka interesne skupine ljudi in kot takšna sodi v vsakršno vlado,« je sprva dejala Pivec in nato zavrnila očitke, da stranko pelje preveč v desno. »Stranke ne peljem nikamor v desno, odločitev organov stranke o vstopu koalicije je bilo jasno, 90-odstotno, to ni bilo moje osebno mnenje. Sodelovanje znotraj koalicije torej ni moja volja, ampak volja stranke. Tudi meni ni lahko delati v teh okoliščinah, ampak prisegam na to, za kar smo v to koalicijo sploh vstopili. Seveda pa ne prisegam, da tu vztrajamo do konca, če bo preveč ideoloških tem, ki bodo onemogočale sodelovanje.« Sestanek stranke DeSUS o tem naj bi se zgodil avgusta, vmes pa naj bi sklicali izvršilni odbor stranke, »ki je manj številčen, in bomo o tem na moj sklic razpravljali že pred parlamentarnimi počitnicami. Takrat bo verjetno stališče izvršilnega odbora že pokazalo smer, o kateri predstavniki razmišljajo. Seveda pa bomo svet stranke sklicali takoj, ko bo mogoče,« je nadalje pojasnila Pivec. »Še enkrat poudarjam, da če bo prevladala odločitev, da je preveč ideoloških tem in da ne moremo vztrajati v tej koaliciji, bomo o tem zagotovo razpravljali na svetu stranke. Odločitev bom potem prepustila tistim, ki v organih stranke sodelujejo.«