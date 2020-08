Kako je Uefa premagala covid

Različni gospodarski in politični sistemi se vsak po svoje spopadajo z novim virusom. V Sloveniji je na začetku takrat še Šarčeva vlada kljub negodovanju opozicije zaprla mejo z Italijo, ki je takrat veljala za glavno žarišče v Evropi, in kasneje še šole. Potem ko je postal premier Janez Janša, je Slovenija uvedla strožjo karanteno z zapiranjem gostinskih lokalov, ukinitvijo javnih prireditev in, kar se zdi še vedno rahlo nesmotrno, zapiranjem občinskih meja. Nekaj kasneje sta se sporekla predsednik evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in Janez Janša. Slednji, člani njegove stranke in vlade ter mediji, ki podpirajo aktualno vlado, so bili prepričani, da se moramo povsem izolirati, Čeferin se ni strinjal, zato smo lahko marsikje prebrali, da je Uefa prepozno odgovorila na novi virus in ni odpovedala nekaterih tekem, na katerih se je zbralo veliko število gledalcev.