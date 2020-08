Vesoljci iz druge galaksije je le eden od superlativov, ki so ga po zmagi nad Lyonom (3:0) in uvrstitvi v enajsti finale lige prvakov nogometašem Bayerna nadeli tuji mediji. Zmaga Bavarcev nad francoskim predstavnikom morda ni bila tako visoka in prepričljiva, kot je bila četrtfinalna nad apatično Barcelono, a vseeno je bila zaslužena.

Dva gola Serga Gnabryja in eden Roberta Lewandowskega, ki sta s skupno 24 zadetki presegla Cristiana Ronalda in Garetha Bale ter postala najboljši napadalni dvojec v zgodovini tekmovanja, je za serijske nemške prvake dobra popotnica pred nedeljskim finalom proti PSG. V njem bodo po osvojenem domačem prvenstvu in pokalu lovili tretjo lovoriko v sezoni in skušali ohraniti niz neporaženosti. Ta je zares neverjeten, saj traja že dolgih devet mesecev. V tem času so odigrali 28 tekem in dosegli 27 zmag, skupno pa zabili 97 golov oziroma 3,21 gola na obračun. »Smo najboljša ekipa v Evropi. Z zmago v ligi prvakov lahko osvojimo trojček lovorik, kar bi bil izjemen zaključek fantastične sezone,« razmišlja Serge Gnabry.

Po uvrstitvi v finale v Nemčiji hvalospeve pojejo trenerju Hansiju Flicku. Ta je bil po prihodu januarja mišljen le kot začasna rešitev, a je prerodil moštvo. Petinpetdesetletnemu nekdanjemu bančnemu uslužbencu je to uspelo brez novih okrepitev v zimskem prestopnem roku, z zmago v finalu in tretjo lovoriko v sezoni pa ne bi le ponovil dosežka predhodnika Juppa Heynckesa iz sezone 2012/2013, temveč bi s svojimi igralci postal prva ekipa, ki je dobila prav vse obračune v ligi prvakov.

Kljub temu je tekma proti Lyonu razkrila, da zasedba iz bavarske prestolnice ni povsem brez pomanjkljivosti. »Bayern ima kvaliteto v napadu, manj zanesljivi pa so v obrambi,« pravi nemška nogometna legenda Lothar Matthäus. »V finalu proti PSG ne bo smel biti tako visoko postavljen in posledično oddaljen od lastnega gola kot proti Lyonu, saj bodo v nasprotnem primeru Mbappe, Neymar in Di Maria s svojo hitrostjo izredno nevarni. A če se bo obnašal preveč obrambno, ne bo favorit za zmago,« še meni 59-letnik, prepričan, da se je njegovemu nekdanjemu klubu v polfinalu nasmehnilo tudi nekaj sreče. To velja predvsem za uvodne minute dvoboja, ko so Memphisa Depaya centimetri ločili od gola, njegovemu soigralcu Karlu Toku Ekambiju pa je tega preprečila vratnica. »Lyon je zapravil preveč priložnosti, da bi velike favorite za osvojitev lige prvakov lahko zaskrbelo,« so zapisali pri francoskem športnem dnevniku L’Equipe, čemur je po tekmi pritrdil tudi športni direktor poražencev Juninho. »Vedeli smo, da se bomo pomerili proti boljši ekipi, zato smo se držali našega načrta. A če želiš premagati tako dobro moštvo, moraš izkoristiti ponujene priložnosti. Morda bi se vse skupaj odvilo drugače, če bi priložnosti v začetnih minutah tekme izkoristili,« je dejal Juninho.