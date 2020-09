Na oddelkih za intenzivno terapijo se zdravijo trije bolniki več kot v petek, s pomočjo ventilatorja diha 12 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki sledilnika.

Okužbo so v soboto potrdili v več kot 40 občinah, od tega največ, 28, v Ljubljani. V Pivki, kjer imajo v zadnjem času večji izbruh okužbe, je bilo na novo potrjenih 12 okužb, v Mariboru in Ilirski Bistrici po devet in sedem v Postojni. Tri nove okužbe so potrdili tudi v občini Log - Dragomer, v ostalih pa dve ali eno.

Novo potrjene okužbe prevladujejo med osebami, starimi od 25 do 54 let. Devet okužb pa so potrdili med starejšimi od 85 let, je razvidno iz podatkov sledilnika.

Šest okužb so našteli med oskrbovanci v domovih za starejše, eno pri zaposlenem v domu in tri med zaposlenimi v zdravstvu.

V Sloveniji so doslej potrdili 4420 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 142 bolnikov s covidom-19.