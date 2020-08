Napočil je čas za vrhunec lige prvakov. Jutri zvečer se bosta pred praznimi tribunami stadiona luči v Lizboni za preboj na evropski prestol udarila PSG in Bayern, ki sta se v letošnji koronasezoni izkazala kot udarni moštvi stare celine. Vloga favorita pripada Bavarcem, ki bodo enajstič nastopali v finalu lige prvakov in lovili šesti evropski naslov, medtem ko se bodo Parižani prvič predstavili na sklepnem dejanju sezone. V Lizboni se obeta poslastica, saj oba finalista odlikuje napadalen in privlačen slog igre. V boju za cenjeno lovoriko bo odločala vsaka malenkost.

PSG prekinil sloves poražencev PSG je naposled prekinil sloves večnih poražencev na največjem odru. Bogata pariška zasedba se je v zadnjih letih vedno spotaknila na poti do finala in izpadla po bolečih porazih, ko je bilo že vse pripravljeno za njihovo napredovanje. Očitno je moštvo naposled dozorelo, saj so se največji zvezdniki podredili službi kolektiva. Če bo PSG osvojil ligo prvakov, bo klub dobil zadoščenje za nakup Neymarja, ki se je pred tremi leti preselil v Pariz za vrtoglavih 222 milijonov evrov. Ravno brazilski virtuoz bo ključna figura pariškega kolektiva na poti do evropske zvezdice. Pri 28 letih ni več tako sebičen kot nekoč, ko ga je zanimalo predvsem doseganje golov. Odkar igra v ligi prvakov, nihče ni zbral več asistenc kot ravno Neymar. PSG je najnevarnejši v napadu, kamor se poleg Di Marie in Mbappeja vključuje celotna zvezna vrsta.

Moderni in kreativni Bayern Bayern se je sprehodil do finala lige prvakov in nanizal deset zaporednih zmag, s čimer se je podpisal pod rekord tekmovanja. Vrednost bavarske zasedbe je ocenjena na 929 milijonov evrov, ključno vlogo pa igrajo nogometaši v najzrelejših letih – Neuer (34), Lewandowski (32), Müller (30) ... Bayern je še vedno neporažen v koledarskem letu 2020 in je med vsemi evropskimi klubi najbolje izkoristil koronakrizo. Serijski nemški prvaki navdušujejo z modernim načinom igre, ki temelji na kreativnosti in visokem pritiskanju na obrambo nasprotnikov. Žoga ob visoki posesti hitro kroži po igrišču, postavitev igralcev pa je natančno strukturirana, zato je malo napak. Bavarci so zelo učinkoviti, saj so na štirih tekmah končnice zabili osemnajst golov. Pravi stroj za zadetke v ligi prvakov je Lewandowski (15 golov), ki lovi Ronaldov rekord vseh časov (17). Če bo Bayern postal evropski prvak, bo po letu 2013 drugič v zgodovini osvojil trojček najpomembnejših lovorik, kar v nogometu velja za posebno čast.

