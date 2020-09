Pandemija je povzročila tudi preložitev evropskega prvenstva na prihodnje leto, tako da so se pri Uefi odločili za spremembe reprezentančnega koledarja.

Tako bodo izbrane vrste med 22. in 31. marcem 2021 igrale po tri tekme, med 31. majem in 8. junijem 2021 bo termin za pripravljalne tekme za EP, med 30. avgustom in 8. septembrom bodo spet po tri tekme, med 4. in 12. oktobrom 2021 po dve, prav tako pa tudi med 8. in 16. novembrom 2021. Termin med 21. in 29. marcem 2022 je rezerviran za evropske dodatne kvalifikacije.

Obenem velja omeniti, da bo polfinale lige narodov 6. in 7. oktobra 2021, finale pa 10. oktobra 2021. Za gostiteljico turnirja se zanimajo Italija, Nizozemska in Poljska.

Sicer pa je IO Uefe odločil tudi to, da bo dovoljeno pet menjav v ligi narodov, dodatnih evropskih kvalifikacijah, ženskih kvalifikacijah za EP, v ligi prvakov in evropski ligi od skupinskega dela dalje ter v ligi prvakinj. V ekipi bo tako na tekmi lahko po 23 igralcev oziroma igralk, kjer to že ni v veljavi.

Sprejeli so tudi ukrepe in pravila za tekme v času novega koronavirusa, prav tako pa so zaradi težav pri organizaciji tekmovanja spremenili tudi format mladinske lige prvakov. Tako bo po novem takoj sistem na izločanje, sodelovalo bo 64 klubov. Tekmovanje se bo začelo marca 2021.

Sicer pa so pri Uefi odločili tudi to, da bodo v naslednjih šestih mesecih vse korporativne Uefine sestanke gostili v Švici. Posledično bosta zasedanji IO decembra letos in marca 2021 v Švici, prav tako pa bo tam po novem tudi kongres, ki bo prav tako marca 2021.