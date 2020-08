Goran Vojnović: Otroško igrišče

Prisluhnili smo pobudi Pirančank in Pirančanov in v Rozmanovi ulici v Piranu uredili otroško igrišče. Tako je pred štirimi leti na družbenem omrežju zapisal takratni piranski župan Peter Bossman. In res, nedaleč stran od Tartinijevega trga je danes majhno, a simpatično igrišče, ki pa je med Pirančani znano tudi po tem, da zna nanj z okna enega izmed okoliških stanovanj na igrajoče se otroke prileteti kakšno jajce.