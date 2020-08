Boris Dežulović: Vaški fičfirič Jelko Kacin

V Nemčiji se ga ponekod še vedno občasno bere v šolskem čtivu, preostali del sveta pa se ga že zdavnaj niti ne spominja več. Tako temeljito pozabljen je nemški pisec Joseph Freiherr von Eichendorff, velika zvezda nemške romantike, doživel strašno usodo ljudi, katerih opus in slavo je preživel en sam samcat njihov stavek. Kot se je to zgodilo na primer njegovi sodobnici, francosko-peruanski aktivistki Flori Tristan, za katero je do novega prebujanja svetovnega feminizma komaj kdo sploh slišal.