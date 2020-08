Izvajanje vladnega govorca Jelka Kacina za govorniškim odrom je v zadnjih tednih prestopilo meje. Poleg slovenske javnosti se nad njegovimi nediplomatskimi nastopi in oštevanjem zdaj zgražajo tudi naši južni sosedi. Začelo se je s Kacinovimi napovedmi uvrščanja Hrvaške na rdeči seznam in argumenti za to potezo. Ko je slovenski vladni govorec nato rekel še, da Hrvaška postaja resna grožnja za EU, pa so se med hrvaškimi novinarji pojavili celo pozivi, da se ga pri naših južnih sosedih razglasi za »persono non grato«.

Hrvate še naprej razburja tudi Kacinovo dopustovanje na Krku le kratko pred pričetkom postopnega uvrščanja Hrvaške na slovenski rdeči seznam držav. Namestnik glavnega urednika Glasa Istre Bojan Žižović se je v svojem včerajšnjem komentarju tako spraševal, če Kacin meni, da je njegova hiša na Krku diplomatska zgradba in predstavlja slovensko ozemlje. V Kacinovem ravnanju Žižković sicer vidi odmev neevropske politike Janeza Janše in ustvarjanje medsosedskih sporov. Za konec pa se je obregnil še ob mejno vprašanje: »Zanima me samo, kje bo sedaj potekala meja. Do kam bo segala ta grožnja? Do polovice ali do tretjine Piranskega zaliva? Bodo hrvaškim ribičem še naprej pošiljali denarne kazni ali po novem odloke o karanteni? Seveda bo tudi o tem v kratkem spregovoril Kacin.«