Boris Dežulović: Kdo je zgradil piramide?

Egipčanske piramide so očitno zgradili Nezemljani,« je pred nekaj dnevi na Twitterju zapisal kontroverzen ameriški tajkun in lastnik podjetja SpaceX Elon Musk. Ali to resno misli, ali pa se je samo zafrkaval in trolal po družbenih omrežjih, vrag si ga vedi, a v poletnem brezdelju – ko je ob bazenu pil mojito in čakal, da se astronavti z Mednarodne vesoljske postaje vrnejo na Zemljo v njegovi novi kapsuli Crew Dragon Endeavour – je Musk iz ljubega miru na internetu spet oživil stoletne teorije in ugibanja o graditeljih veličastnih piramid, ki naj bi bili Nezemljani.