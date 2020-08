Na Hrvaškem znova potrdili več kot 300 novookuženih

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 312 novih okužb z novim koronavirusom, umrli so trije ljudje, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Največ okužb, 110, so potrdili v splitsko-dalmatinski županiji.