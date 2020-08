Boris Dežulović: Ulice herojev in heroji ulic

V Sloveniji o tem niste brali, a zgodba je že vrsto let ena najbolj spremljanih v beograjskih lokalnih medijih. Pred tremi leti so stanovalci Mariborske ulice na beograjski Zvezdari osupli odkrili, da so na novi, pravkar dokončani štirinadstropni stavbi na številki 10 čez noč začela rasti tri nova nadstropja, ena cela velikanska hiša na hiši! Gradnjo na črno so seveda prijavili inšpekciji, ki je takoj sprejela odločbo »o takojšnji ustavitvi del na objektu na katastrski parceli 3322 KO Zvezdara v Mariborski ulici 10 in o hitri odstranitvi nezakonito zgrajenih nadstropij«.