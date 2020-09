Kot je zapisal urednik Marlow Stern, je bil incident z linijsko sodnico zgolj vrh ledene gore, čeprav se je Đoković zanj že opravičil. Med razlogi, zaradi katerih je srbski tenisač po njegovem mnenju kreten, je bil njegov intervju po instagramu s Chervinom Jafariehom, ki se ukvarja s prodajo dragih in sumljivih eliksirjev, ki naj bi imeli čudežno zdravilno moč. V intervjuju je Jafarieh dejal, da je bolj kot covid-19 nevarno stanje strahu, v katerem živimo, Đoković pa je dodal, da je mogoče škodljivo hrano in onesnaženo vodo očistiti z močjo molitve in hvaležnosti. Đoković je pozneje javno nasprotoval cepivu proti koronavirusu, nato pa junija organiziral teniški turnir Adria Tour, na katerem ljudje niso upoštevali preventivnih ukrepov in na katerem se je okužilo kar nekaj igralcev, pa tudi sam Đoković, njegova žena Jelena, njegov trener Goran Ivanišević in drugi.

Đoković, ki se je zdravil s pomočjo molitve in obiska bosanskih piramid, je nato avgusta ustanovil združenje profesionalnih teniških igralcev, ki se bori za to, da igralke ne bi dobile toliko denarja kot njihovi moški kolegi. S tem je za mnoge samo dodatno potrdil, da je slab zgled in da ga bolj kot družbena dobrobit zanimajo osebni interesi.

Pripravila Špela Žagar