»Projekti iranske obrambne industrije služijo izključno obrambi lastnih meja in ne predstavljajo nevarnosti za druge države,« je zagotovil Rohani. Dodal je, da Iran nikakor ne namerava napasti drugih držav ali jih zavzeti.

V Iranu so danes predstavili še nove motorje za bojna letala in zadnji razvoj tehnologije brezpilotnih letalnikov.

Na Zahodu so zaskrbljeni, da bi lahko iranska raketa srednjega dosega zadela dele Izraela. Pri tem dodatno skrb vzbuja, da bi lahko proizvodnja raket vodila tudi v razvoj raket z jedrskimi konicami. Iran trdi, da ima rakete z dosegom do 2200 kilometrov in da lahko hitro poveča njihov doseg. To sicer ni potrjeno, še piše dpa.