Novi generalni direktor IAEA Rafael Grossi se je te dni prvič mudil na obisku v Iranu, kjer se je pogovarjal z visokimi predstavniki. Iranska organizacija za jedrsko energijo je v torek pogovore pozdravila kot konstruktivne, njen vodja Ali Akbar Salehi pa kot začetek novega poglavja v odnosih.

IAEA je dodala, da so dogovor dosegli po intenzivnih dvostranskih pogovorih in da agencija nima dodanih zahtev za dostop do lokacij, kot tudi ne dodatnih vprašanj za Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obe strani sta tudi potrdili, da neodvisnost, nepristranskost in profesionalnost IAEA ostajajo ključni pri izpolnjevanju dejavnosti agencije pri preverjanju zavez Irana v skladu z iranskim jedrskim sporazumom iz leta 2015.

Gre za dve lokaciji v Teheranu in Isfahanu, kjer sumijo, da bi Iran lahko hranil jedrski material in do katerih mednarodnim inšpektorjem doslej ni bil dovoljen dostop, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dodaja, da sta strani sporočilo objavili po koncu obiska Grossija v Iranu.

Svet guvernerjev IAEA je junija v resoluciji pozval Teheran, naj inšpektorjem omogoči dostop do teh spornih jedrskih objektov, da bi razjasnili, ali so tam morda v prvih letih novega tisočletja izvajali neprijavljene jedrske aktivnosti.